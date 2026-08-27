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27.08.2026 12:54

ΠΑΣΟΚ: Υπέρ της υποψηφιότητας Ακρίτα για αντιπρόεδρος στη Βουλή

27.08.2026 12:54
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«Ναι» ψηφίζει το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να εκλεγεί η Έλενα Ακρίτα αντιπρόεδρος στη βουλή, μετά από την παραίτηση της Όλγας Γεροβασίλη, η οποία αποχωρώντας από την Κουμουνδούρου πέρασε στη «δεξαμενή» των ανεξάρτητων βουλευτών.

Η Χαριλάου Τρικούπη είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, στη «γραμμή» υπερψήφισης της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι κινείται από θέση αρχής και θέλοντας ως εκ τούτου να επισημάνει τη διαφωνία της με τις κυβερνητικές «διαρροές» που προαναγγέλλουν το «όχι» στην εκλογή της Έλενας Ακρίτας, με το επιχείρημα ότι η βουλευτής έχει ασκήσει «σφοδρή κριτική» στην κυβέρνηση της ΝΔ.

Να σημειωθεί ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν πρόσφατα- μετά από την παραίτηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου- τον Πάρι Κουκουλόπουλο επίσης για την αντιπροεδρία της βουλής.

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ΠΕΜΠΤΗ 27.08.2026 15:17
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