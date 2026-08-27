ΠΑΣΟΚ: Υπέρ της υποψηφιότητας Ακρίτα για αντιπρόεδρος στη Βουλή

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Ναι» ψηφίζει το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να εκλεγεί η Έλενα Ακρίτα αντιπρόεδρος στη βουλή, μετά από την παραίτηση της Όλγας Γεροβασίλη, η οποία αποχωρώντας από την Κουμουνδούρου πέρασε στη «δεξαμενή» των ανεξάρτητων βουλευτών.

Η Χαριλάου Τρικούπη είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, στη «γραμμή» υπερψήφισης της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι κινείται από θέση αρχής και θέλοντας ως εκ τούτου να επισημάνει τη διαφωνία της με τις κυβερνητικές «διαρροές» που προαναγγέλλουν το «όχι» στην εκλογή της Έλενας Ακρίτας, με το επιχείρημα ότι η βουλευτής έχει ασκήσει «σφοδρή κριτική» στην κυβέρνηση της ΝΔ.

Να σημειωθεί ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν πρόσφατα- μετά από την παραίτηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου- τον Πάρι Κουκουλόπουλο επίσης για την αντιπροεδρία της βουλής.

Διαβάστε επίσης

Μετρό Θεσσαλονίκης: Την επέκταση στα βορειοδυτικά ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – «Το είπαμε, το κάναμε» (video)

Μέση Ανατολή: Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drones των Χούθι τη νύχτα – 6 εκατ. ευρώ χρωστάει το Ριάντ για τη χρήση τους

ΣΥΡΙΖΑ: Επανεκκίνηση με στόχο την επιβίωση – Η παρουσία στη ΔΕΘ