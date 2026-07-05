Παρ’ ολίγον τραγωδία στο Μαρούσι: Άνδρας τραυματίστηκε από κατάρρευση μεσοτοιχίας σε υπό κατασκευή πολυκατοικία (Video)

Τμήμα μεσοτοιχίας από υπό κατασκευή πολυκατοικία κατέρρευσε σε γειτονική κατοικία με αποτέλεσμα ένας άνδρας να τραυματιστεί στα πόδια ενώ βρισκόταν στην αυλή του. Ο ίδιος μίλησε στην ΕΡΤnews.

Το περιστατικό συνέβη στο Μαρούσι, στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου, το απόγευμα του Σαββάτου, όταν τμήμα μεσοτοιχίας από υπό ανέγερση κατοικία, κατέρρευσε σε διπλανή μονοκατοικία, τραυματίζοντας στο πόδι τον ένοικο της μονοκατοικίας, Κωνσταντίνο Λουκά, ο οποίος εκείνη την ώρα έπινε τον καφέ του, στην αυλή.

Τούβλα έπεσαν στην πίσω αυλή του σπιτιού, αλλά και στην ταράτσα. Από την κατάρρευση έσπασε ο σωλήνας της δεξαμενής πετρελαίου, που βρισκόταν στην ταράτσα, προκαλώντας διαρροή πετρελαίου, την οποία έσπευσαν να αντιμετωπίσουν οι αρμόδιες αρχές.

Όπως είπε ο ίδιος κάλεσε τις Αρχές. Επί τόπου, βρέθηκαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Εισήχθη, αλλά το βράδυ έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε πίσω στο σπίτι του, όπου ξεκουράζεται και αναρρώνει.

Σημείωσε πως κινήθηκε νομικά και ότι οι Αρχές αναζητούν τον ιδιοκτήτη της υπό κατασκευής οικοδομής, που, όπως τονίζει, είναι χρόνια παρατημένη.

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