Τραγικός απολογισμός από τον καύσωνα στην Ευρώπη – Πότε έρχεται το νέο κύμα ακραίας ζέστης

Αύξηση κατά περισσότερους από 2.000 θανάτους κατέγραψε η Γαλλία την τελευταία εβδομάδα του πρωτοφανούς ευρωπαϊκού καύσωνα του Ιουνίου, την ώρα που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα ακραίων θερμοκρασιών που αναμένεται να πλήξει την ήπειρο τις επόμενες ημέρες.

Οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 29% την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου σε σύγκριση με την προηγούμενη, ενώ η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ, δήλωσε ότι καταγράφηκε «σαφής αύξηση» της θνησιμότητας μεταξύ των ατόμων ηλικίας άνω των 45 ετών.

Στις 24 Ιουνίου η Γαλλία κατέγραψε την υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία στην ιστορία της, με τον υδράργυρο να αγγίζει σχεδόν τους 41 βαθμούς Κελσίου στο Παρίσι και περίπου τη μισή χώρα να βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού λόγω καύσωνα.

Η ανακοίνωση των στοιχείων για τους θανάτους έρχεται την ώρα που πολλές περιοχές της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο, προετοιμάζονται για ένα νέο κύμα αποπνικτικής ζέστης από αυτό το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με το BBC Weather, ένα εκτεταμένο πεδίο υψηλών πιέσεων αναπτύσσεται από τις Αζόρες προς την Πορτογαλία και την Ισπανία και έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να προκαλέσει αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας στη Γαλλία και τη νότια Βρετανία.

Την ίδια ώρα, καθώς η Ευρώπη προετοιμάζεται για συνθήκες ακραίου καύσωνα, εκατομμύρια Αμερικανοί που γιορτάζουν το εορταστικό τετραήμερο της 4ης Ιουλίου επηρεάζονται ήδη από παρατεταμένη ακραία ζέστη και υψηλή υγρασία σε περιοχές των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις θερμοκρασίες σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία κλιματικής παρακολούθησης Copernicus, η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα, με ρυθμό διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα συχνότερους και εντονότερους καύσωνες το καλοκαίρι, αυξημένες πιέσεις στους υδάτινους πόρους και πιο καταστροφικές δασικές πυρκαγιές.

Οι θερμοκρασίες-ρεκόρ του φετινού καλοκαιριού έχουν ήδη αποδειχθεί ιδιαίτερα θανατηφόρες.

Βέλγιο, Γαλλία και Ολλανδία καταγράφουν αυξημένη θνησιμότητα

Στο Βέλγιο καταγράφηκαν 1.222 επιπλέον θάνατοι κατά τη διάρκεια του καύσωνα, αριθμός αυξημένος κατά 39% σε σχέση με το αναμενόμενο, ενώ σχεδόν οι μισοί αφορούσαν άτομα ηλικίας 85 ετών και άνω.

Το υπουργείο Υγείας της χώρας χαρακτήρισε τον αριθμό των θανάτων στη διάρκεια του καύσωνα «πρωτοφανή».

Στη Γαλλία, η Δημόσια Υγεία Γαλλίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι μεταξύ 22 και 28 Ιουνίου καταγράφηκαν 2.025 επιπλέον θάνατοι, αύξηση σχεδόν 30%. Μόνο στην περιφέρεια του Παρισιού οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 62%.

Το γαλλικό υπουργείο Υγείας επισήμανε ότι ο αριθμός αυτός πιθανότατα υποεκτιμά την πραγματική εικόνα και ότι η τελική θνησιμότητα αναμένεται να είναι ακόμη υψηλότερη.

Παράλληλα, οι θάνατοι από πνιγμό εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ δήλωσε το Σάββατο ότι από τις 18 Ιουνίου έχουν χάσει τη ζωή τους 72 άνθρωποι από πνιγμό.

Στην Ολλανδία, η πρωτοφανής ζέστη της περασμένης εβδομάδας προκάλεσε περίπου 480 επιπλέον θανάτους, σύμφωνα με τις ολλανδικές αρχές. Η πλειονότητα των θυμάτων ήταν ηλικίας 80 ετών και άνω.

Οι θερμοκρασίες άγγιξαν σχεδόν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας, ενώ οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στις νότιες και ανατολικές επαρχίες, όπου η ζέστη ήταν εντονότερη.

Νέος καύσωνας και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών

Αν και στην Ολλανδία αναμένεται πιο δροσερός καιρός τις επόμενες ημέρες, νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών προβλέπεται για άλλες ευρωπαϊκές περιοχές μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Στη νότια Γαλλία ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις περιοχές του Μπορντό, της Τουλούζης και του Αζέν προβλέπονται μέγιστες θερμοκρασίες από 36 έως 37 βαθμούς.

Συναγερμός σε Γαλλία, Πορτογαλία και Ισπανία για τις ακραίες θερμοκρασίες

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών την Παρασκευή και το Σάββατο στις νότιες περιοχές της χώρας, προειδοποιώντας ότι οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν «πολύ υψηλό» κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε σύγκριση με τα συνήθη επίπεδα του καλοκαιριού.

Την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι από την έναρξη της θερινής περιόδου έχουν εκδηλωθεί σχεδόν 7.000 πυρκαγιές, οι οποίες έχουν κάψει περίπου 8.700 εκτάρια γης.

Σχεδόν 3.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά όταν μεγάλη δασική πυρκαγιά ξέσπασε στην πόλη Σεντ-Μαρί-λα-Μερ και επεκτάθηκε έως το Καναέ-αν-Ρουσιγιόν την Πέμπτη.

Στην Ιβηρική Χερσόνησο, η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet προειδοποίησε για το ενδεχόμενο ενός ακόμη κύματος καύσωνα.

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας κήρυξε κατάσταση συναγερμού, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Σε ορισμένες περιοχές οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ ακόμη και τις νυχτερινές ώρες ο υδράργυρος δεν προβλέπεται να πέσει κάτω από τους 25 βαθμούς.

Στην Ισπανία, περιοχές του νοτιοδυτικού τμήματος της χώρας έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό, καθώς σε ορισμένες περιοχές η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

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