Σάκης Αρναούτογλου: Η Κυβέρνηση χρωστά τα ανταποδοτικά που περιμένουν οι τοπικές κοινωνίες εδώ και δεκαετίες

Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, στη συζήτηση για τα ηλεκτρικά δίκτυα και την ενεργειακή μετάβαση, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου έθεσε με σαφήνεια το ζήτημα της δικαιοσύνης για τις τοπικές κοινωνίες που επί δεκαετίες φιλοξενούν μεγάλα ενεργειακά έργα, επωμίζονται το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος, αλλά δεν λαμβάνουν τα ανταποδοτικά οφέλη που δικαιούνται.

Ο Σάκης Αρναούτογλου συνέδεσε την ανάγκη για σύγχρονα, ανθεκτικά και ασφαλή ηλεκτρικά δίκτυα με την υποχρέωση η ενεργειακή μετάβαση να μην περιορίζεται σε τεχνικές επενδύσεις, αλλά να συνοδεύεται από ουσιαστική ανταπόδοση προς τις περιοχές που σηκώνουν το βάρος της ενεργειακής παραγωγής.

Στην παρέμβασή του υπογράμμισε ότι η ηλεκτροκίνηση, οι αντλίες θερμότητας, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η βιομηχανική μετάβαση χρειάζονται ένα σύγχρονο και ανθεκτικό ηλεκτρικό δίκτυο.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι το δίκτυο μεταφοράς και διανομής παραμένει σε πολλές περιοχές παλιό, ευάλωτο και ανεπαρκές, ενώ σε συνθήκες καύσωνα, ξηρασίας και ισχυρών ανέμων μπορεί να συνδέεται με σοβαρούς κινδύνους για την πολιτική προστασία και την ασφάλεια των πολιτών.

Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο το ζήτημα των ανταποδοτικών οφελών για τις τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν υδροηλεκτρικά έργα και άλλες εγκαταστάσεις ΑΠΕ, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να υπάρχουν μόνο επιβαρύνσεις χωρίς ουσιαστική συμμετοχή στα οφέλη.

Η παρέμβαση του ευρωβουλευτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι Δήμοι Αγράφων, Αγρινίου, Αμφιλοχίας και Καρπενησίου διεκδικούν τα ανταποδοτικά τέλη από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, με ιδιαίτερη αναφορά στη λίμνη Κρεμαστών, που εδώ και δεκαετίες στηρίζουν την ενεργειακή επάρκεια της χώρας.

Οι τοπικές κοινωνίες της Αιτωλοακαρνανίας και της Ευρυτανίας πλήρωσαν βαρύ τίμημα για την ενεργειακή ανάπτυξη: χωριά χάθηκαν, οικισμοί μετακινήθηκαν, περιουσίες και τοπικές δραστηριότητες επηρεάστηκαν, ενώ ολόκληρες περιοχές κλήθηκαν να επωμιστούν μόνιμες κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες.

Το ζήτημα έχει ήδη τεθεί από τον Σάκη Αρναούτογλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις καθυστερήσεις στην απόδοση ανταποδοτικών τελών από υδροηλεκτρικά έργα στην Ελλάδα.

Στην απάντησή της, η Επιτροπή επισήμανε ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στα οφέλη των έργων ανανεώσιμης ενέργειας, ενώ η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας αποτελεί ευθύνη των εθνικών αρχών

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