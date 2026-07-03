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03.07.2026 11:51

Βαρύτατη καταγγελία Φαραντούρη: Η κυβέρνηση δεν ζήτησε καμία βοηθεία για τον αφθώδη πυρετό

03.07.2026 11:51
farantouris

Στην αποκάλυψη ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ζητήσει από την ΕΕ οικονομική στήριξη για τους κτηνοτρόφους που τα κοπάδια τους πλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό, προχώρησε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης.

Σε ανάρτησή του, σχετικά με την απάντηση της Κομισιόν σε ερώτησή του, ο Ν. Φαραντούρης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Καμία οικονομική στήριξη δεν έχει ζητηθεί μεχρι σήμερα απ’ την Κυβέρνηση για τους κτηνοτρόφους λόγω των περιορισμών για τον αφθώδη πυρετο, στην Ελλάδα και ειδικά ειδικά στη Λέσβο, όπου χιλιάδες ζώα έχουν θανατωθεί με σοβαρές οικονομικές, διατροφικές αλλά και υγειονομικές επιπτώσεις για το νησί».

Επισημαίνει, δε, ότι «στην απάντησή της, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ρητά ότι, αν και θα μπορούσαν να έχουν ενεργοποιηθεί έκτακτα μετρα α) εμβολιασμού, όπως έγινε με επιτυχία σε άλλες χώρες της ΕΕ (Σλοβακία, Ουγγαρία και Κύπρος), και β) οικονομικής στήριξης προς τους πληγέντες παραγωγούς, δυστυχώς “η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει επίσημα τέτοια στήριξη” μέχρι σήμερα».

«Η αδρανεια της κυβέρνησης έχει καταστροφικές συνέπειες στη τσέπη των κτηνοτρόφων και παραγωγών», τονίζει ο ευρωβουλευτής. «Ενώ η ΕΕ διαθέτει τα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία και ενώ άλλα κράτη μέλη έχουν ήδη ενεργοποιήσει αντίστοιχους μηχανισμούς, η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να μην έχει υποβάλει σχετικό αίτημα, αφήνοντας τους κτηνοτρόφους της χώρας και ειδικότερα της Λέσβου, χωρίς την απαραίτητη οικονομική στήριξη σε μια περίοδο που η παραγωγική τους δραστηριότητα έχει καταστραφεί», λέει και καλεί την κυβέρνηση να δράσει άμεσα.

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