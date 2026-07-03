Παύλος Μαρινάκης για τρομοκρατία: «Όποιος ανέχτηκε τέτοιες συμπεριφορές έχει πολιτικά ευθύνη» (videos)

Σφοδρή κριτική στην Αριστερά, την οποία κατηγόρησε ότι ανέχθηκε ή και υπόθαλπε παράνομες συμπεριφορές στα πανεπιστήμια, απ’ όπου ξεκίνησε και το φαινόμενο με τα τρομοκρατικά χτυπήματα, που οδήγησαν στη δολοφονία τα Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, άσκησε ο Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στο Action24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε χαρακτηριστικά ότι «είχαμε την δολοφονία μιας μητέρας και γιαγιάς επειδή η κόρη της έκανε το “έγκλημα” να πολιτευτεί με την ΝΔ» και πως «όλα ξεκινούν από τα πανεπιστήμια. Ο χώρος της Αριστεράς έκανε ότι δεν έβλεπε ή τους υπόθαλπε».

Και τόνισε ότι «όποιος ανέχτηκε τέτοιες συμπεριφορές έχει πολιτικά ευθύνη», προσθέτοντας πως «ζούμε σε μία δημοκρατία, όπου κάποιοι εγκληματίες δρούσαν ανενόχλητοι με τον μανδύα της επαναστατικότητας. Πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να πάνε χθες στην δικαιοσύνη».

Σημείωσε πάντως ότι τα άκρα δεν έχουν πολιτικό χρώμα, είναι εγκληματίες.

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