Η «κληρονομιά» του 2012 – 2015: Ο Σαμαράς καλεί και παραγκωνισμένους του ΠΑΣΟΚ στο νέο κόμμα

Ένα δείπνο σε γνωστό στέκι του Παγκρατίου, στο εστιατόριο Μαύρος Γάτος, αρκούσε για να ταράξει τα νερά στην κυβερνητική παράταξη.

Ο Αντώνης Σαμαράς συνέφαγε το βράδυ της Τετάρτης με τρεις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον Χαράλαμπο Αθανασίου, τον Θεόφιλο Λεονταρίδη και τον Γιώργο Καρασμάνη. Η σύνθεση του τραπεζιού δεν ήταν τυχαία. Και οι τρεις είχαν διατελέσει υπουργοί στην κυβέρνησή του και διατηρούν ισχυρές ρίζες στην παραδοσιακή βάση της παράταξης, στη Λέσβο, στις Σέρρες και στην Πέλλα αντίστοιχα.

Η συνάντηση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κύκλο επαφών που πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα ο πρώην πρωθυπουργός με στελέχη και βουλευτές της ΝΔ, στους οποίους προτείνει επί της ουσίας την κάθοδο στον εκλογικό στίβο με το δικό του κόμμα, όταν προκηρυχθούν οι εκλογές. Ο κ. Σαμαράς χτυπά κυρίως την πόρτα βουλευτών που βλέπουν τις πιθανότητες επανεκλογής τους με τη ΝΔ να συρρικνώνονται, όπως και εκείνων που είναι δυσαρεστημένοι από τις επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη ή από τον μακρόχρονο αποκλεισμό τους από το κυβερνητικό σχήμα.

Κρούσεις σε παραγκωνισμένους του ΠΑΣΟΚ

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, είναι ότι οι επαφές του Μεσσήνιου πολιτικού δεν εξαντλούνται στα γαλάζια στελέχη. Πηγές με γνώση των διεργασιών επιβεβαιώνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει ανοίξει διαύλους και προς στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κυρίως παροπλισμένα από την ηγεσία Ανδρουλάκη, τα οποία αναζητούν πολιτική στέγη ενόψει της επόμενης αναμέτρησης. Η κίνηση αυτή δεν είναι αυθαίρετη. Εδράζεται στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, που δείχνουν ότι η δεξαμενή ενός κόμματος Σαμαρά δεν περιορίζεται στον χώρο της δεξιάς, αλλά αγγίζει σημαντικό ποσοστό και στο ακροατήριο της Χαριλάου Τρικούπη.

Τα στοιχεία είναι εύγλωττα. Στη μέτρηση της Marc για τον ΑΝΤ1 που δημοσιοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, η δυνητική απήχηση ενός κόμματος Σαμαρά φτάνει το 12,4 % με τη σίγουρη ψήφο στο 2,9% , οριακά δηλαδή πάνω από το κατώφλι εισόδου στη Βουλή. Η ανατομία αυτής της δεξαμενής προκαλεί αίσθηση. Από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, το 3,7 % δηλώνει ότι θα ψήφιζε σίγουρα το νέο κόμμα και το 12,8 % αρκετά πιθανό, συνολική δυνητική ψήφος 16,5% , υψηλότερη από εκείνη που καταγράφεται στους ίδιους τους ψηφοφόρους της ΝΔ, όπου το αντίστοιχο άθροισμα μόλις που ξεπερνά το 6% . Σημαντικές δεξαμενές εντοπίζονται επίσης στην Ελληνική Λύση με 23,4% και στην Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού με 19,3% . Στο ίδιο μήκος κύματος και η Metron Analysis για το Mega, όπου το 13% του συνόλου δηλώνει πιθανό να στηρίξει τον πρώην πρωθυπουργό, ποσοστό που στους αυτοπροσδιοριζόμενους δεξιούς σκαρφαλώνει στο 24%.

Στο Μέγαρο Μαξίμου το δείπνο του Παγκρατίου αντιμετωπίστηκε δημοσίως ως πολιτικά αδιάφορο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ήταν λακωνικός, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ανησυχία για διαρροές και ότι «ούτε γίνονται αυτά με ένα φαγητό». Στο παρασκήνιο, όμως, οι πληροφορίες θέλουν το πρωθυπουργικό περιβάλλον ενοχλημένο, κάτι που αποτυπώθηκε και στη σπουδή των τριών βουλευτών να εκδώσουν κοινή ανακοίνωση, στην οποία τόνισαν ότι η συζήτηση αφορούσε την ενότητα της παράταξης ως ζήτημα εθνικής σημασίας.

Επίθεση από Ντόρα και αιχμή από Μητσοτάκη

Την αιχμή του δόρατος της κυβερνητικής αντεπίθεσης ανέλαβε πάντως η Ντόρα Μπακογιάννη. Σε χθεσινή συνέντευξή της στο πρωινό του Mega, η βουλευτής Χανίων εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση, χαρακτηρίζοντας τον κ. Σαμαρά «προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού». Εκτίμησε μάλιστα ότι «100% θα κάνει κόμμα», με μοναδικό στόχο, όπως είπε, να στερήσει την αυτοδυναμία από τη ΝΔ, ενώ υπενθύμισε την πτώση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και την περίοδο Έβερτ, μιλώντας για τρίτη απόπειρα τραυματισμού της παράταξης. Το πρόβλημά του, κατέληξε, δεν είναι τα εθνικά θέματα αλλά «το γινάτι του».

Το κάδρο συμπλήρωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Στη χθεσινοβραδινή συνέντευξή του στο Liberal, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε πλήρως την απόφαση της διαγραφής, σημειώνοντας ότι αυτή «κατέστη, δυστυχώς, αναπόφευκτη» με όσα είχε πει ο πρώην πρωθυπουργός και προσθέτοντας ότι με όσα εξακολουθεί να λέει «δικαιώνεται απόλυτα». Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας παραμένει ρεαλιστικός.

Το συμπέρασμα των τελευταίων 48 ωρών είναι ένα. Όσο ο κ. Σαμαράς πυκνώνει τις επαφές του, από τα γαλάζια τραπέζια του Παγκρατίου μέχρι τα παροπλισμένα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, τόσο πιο βέβαιο είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα κατέβει στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, με δικό του πολιτικό σχηματισμό καθιστώντας σχεδόν αδύνατη, στην πρώτη κάλπη που το Μέγαρο Μαξίμου βάζει ως κεντρικό εκλογικό στόχο, την επίτευξη αυτοδυναμίας από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.

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