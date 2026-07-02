Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών-γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα

Ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά «την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα».

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ από την Αντιπολίτευση -εκτός του ΚΚΕ, της Πλεύσης Ελευθερίας και της ΝΙΚΗΣ που καταψήφισαν- ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛ.ΛΥ δήλωσαν «παρών».

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας ενσωματώνει την ευρωπαϊκή οδηγία για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών, εισάγοντας κανόνες μισθολογικής διαφάνειας, πρόσβασης των εργαζομένων σε πληροφορίες και ελέγχου του μισθολογικού χάσματος. Παράλληλα, προβλέπει την ένταξη κατηγοριών υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, με στόχο την αναγνώριση των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας τους και τη βελτίωση των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.

Κεραμέως: Η αμοιβή να καθορίζεται από την εργασία και όχι από το φύλο

Στην ομιλία της στη Βουλή, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως παρουσίασε το νομοσχέδιο ως παρέμβαση για μια πιο δίκαιη και διαφανή αγορά εργασίας, με κεντρικό στόχο την εφαρμογή στην πράξη της αρχής της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Όπως ανέφερε, παρά την πρόοδο στην αγορά εργασίας, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένει υπαρκτό, με τις γυναίκες στην Ελλάδα να αμείβονται κατά 13,4% λιγότερο από τους άνδρες, έναντι 11,1% στην Ευρώπη.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι το φύλο δεν μπορεί να επηρεάζει τον μισθό και ότι η αμοιβή πρέπει να καθορίζεται από τη δουλειά, την αξία, τις δεξιότητες, την ευθύνη, την εμπειρία και τις συνθήκες εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις νέες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων πριν και μετά την πρόσληψη, όπως η ενημέρωση των υποψηφίων για την αμοιβή ή το εύρος της αμοιβής πριν από τη συνέντευξη, οι ουδέτερες ως προς το φύλο αγγελίες εργασίας, η εφαρμογή διαφανών μισθολογικών δομών και η δυνατότητα των εργαζομένων να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τις αποδοχές τους και τα μέσα επίπεδα αμοιβών ανά φύλο.

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως στάθηκε στις ρυθμίσεις για την παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικά με το μισθολογικό χάσμα από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, καθώς και στις διαδικασίες ελέγχου και διορθωτικών παρεμβάσεων όταν διαπιστώνονται αδικαιολόγητες αποκλίσεις. Κλείνοντας, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ουσιαστική μεταρρύθμιση που ενισχύει την αξιοκρατία, καταπολεμά τις διακρίσεις, ενδυναμώνει τους εργαζομένους και παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια στις επιχειρήσεις, ζητώντας από τα κόμματα να στηρίξουν την προσπάθεια για να μπει τέλος στο αδικαιολόγητο μισθολογικό χάσμα.

Φάμελλος: «Η ανισότητα που υφίστανται οι γυναίκες είναι ταξική επιλογή – Αυτός είναι ο νεοφιλελευθερισμός, άδικος και βίαιος»

«Είστε η κυβέρνηση των καρτέλ, των σκανδάλων, των λίγων και των κολλητών. Εφαρμόζετε πολιτικές εργασιακής ζούγκλας, που κρατούν τους μισθούς χαμηλούς, που φτωχοποιούν τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους. Πολιτικές που δημιουργούν εργασιακή ανασφάλεια, που αποδυναμώνουν τον κόσμο της εργασίας απέναντι σε φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας», επεσήμανε ο κ. Φάμελλος.

«Η ανισότητα που υφίστανται οι γυναίκες είναι ταξική επιλογή. Αυτός είναι ο νεοφιλελευθερισμός, άδικος και βίαιος», πρόσθεσε υπογραμμίζοντας ότι «δεν αρκούν αποσπασματικές ρυθμίσεις» και πως «απαιτούνται ενεργητικές πολιτικές. Όσο η συλλογική διαπραγματευτική ισχύς των εργαζομένων παραμένει αποδυναμωμένη, και αυτό με δική σας ευθύνη, οι ανισότητες στην αγορά εργασίας θα διευρύνονται».

Εξάλλου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στο ζήτημα των νοσηλευτών-νοσηλευτριών, καταλογίζοντας «εμπαιγμό» στην κυβέρνηση γιατί από τη μία φέρνει μία ρύθμιση για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ), αλλά από την άλλη δημιουργεί μία νέα αδικία, αφού αυτή δεν αφορά όλους τους εργαζόμενους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοίνωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία που προβλέπει την ένταξη στα ΒΑΕ όλων των ειδικοτήτων, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς αποκλεισμούς, ενώ το πρόσθετο κόστος των εργοδοτικών εισφορών το αναλαμβάνει το Δημόσιο.

Για το ζήτημα των 727 εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση πως τους «απαξίωσε» παρά την πολύτιμη εμπειρία που κέρδισαν, στηρίζοντας μία κρίσιμη δημόσια υπηρεσία. Σχολίασε, δε, πως δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται «ευκαιριακά» τέτοια προγράμματα της ΕΕ, αλλά πρέπει να μπαίνουν μετά στον προϋπολογισμό. Γι’ αυτό, όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε και δεύτερη τροπολογία «για την πρόσληψη, μέσω ΑΣΕΠ, 1.000 εργασιακών συμβούλων, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και με όρους που διασφαλίζουν τη συνέχεια του θεσμού και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που έχει αποκτηθεί».

Τέλος, ο κ. Φάμελλος μίλησε για το ζήτημα της ακρίβειας, τονίζοντας ότι με την πρόσφατη «συμφωνία κολλητών» του πρωθυπουργού με σούπερ μάρκετ και βιομήχανους, αντί να μειωθούν άμεσα οι τιμές, «θα μείνει η ακρίβεια για δύο μήνες ακόμα» μέχρι το φθινόπωρο γιατί «φοβάται το προεκλογικό κλίμα».

ΚΚΕ: Αντιεργατικό και ψευδεπίγραφο το ν/σ.Ένταξη στα ΒΑΕ όλων των υγειονομικών

Την άμεση ανάγκη ένταξης όλων των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος κατά τη συζήτηση στη Βουλή, του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας για την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, στο οποίο περιλαμβάνεται σχετική ρύθμιση.

Ο κ Καραθανασόπουλος έκανε λόγο για ψευδεπίγραφο τίτλο του νομοσχεδίου για την ισότητα, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «με το άρθρο 40 που εισάγει, εξαιρεί από τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα μεγάλο τμήμα των εργαζομένων που δουλεύουν σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες», και τόνισε ότι «ακόμη και όσοι εντάσσονται θα πρέπει να καταβάλουν χιλιάδες ευρώ από τη τσέπη τους».

Όπως είπε ο κ. Καραθανασόπουλος, «η κυβέρνηση δεν δέχτηκε την πρόταση νόμου του ΚΚΕ για ένταξη στα ΒΑΕ όλου του υγειονομικού προσωπικού, ούτε την πρόταση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, ούτε των Σωματείων των εργαζομένων, αλλά ούτε και την πρόταση της Επιτροπής Μπεχράκη, που είπε ότι όλοι οι υγειονομικοί πρέπει να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά».

«Όταν κάποιος είναι στα ΒΑΕ σημαίνει πως ο εργασιακός χώρος δημιουργεί προβλήματα για την υγεία του. ‘Αρα πρέπει να συνοδευτεί με μέτρα προστασίας της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους και με μειωμένο ωράριο, εφόσον δουλεύει σε επικίνδυνες συνθήκες. ‘Αρα η κυβέρνηση, επί της ουσίας, δεν παίρνει κανένα μέτρο», επεσήμανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ.

Επίσης, ο ειδικός αγορητής του κόμματος, Χρήστος Κατσώτης μίλησε για «ένα πραγματικά αντεργατικό νομοσχέδιο», τονίζοντας ότι «είναι μεγάλη υποκρισία όσοι υπερασπίζονται το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα της εκμετάλλευσης, να ισχυρίζονται ότι τάχα θέλουν ίσες αμοιβές για ίση εργασία»

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