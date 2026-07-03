Ανδρουλάκης: Θα ελέγξουμε και το τελευταίο ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης μετά τις εκλογές – Βολές στο «κλειστό κύκλωμα του Μαξίμου»

Τη θέση πως η διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση αποδείχτηκε μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΠΑΣΟΚ στον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Θέμα της επερώτησης «Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ): Ποτέ άλλοτε τόσα πολλά χρήματα δεν άφησαν στη χώρα τόσο δυσανάλογα μικρό αποτέλεσμα».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διαχειρίστηκε το Ταμείο με όρους διαφθοράς, χωρίς διαβούλευση με κανέναν, μέσα από το «κλειστό κύκλωμα του Μαξίμου». Ζήτησε να δημιουργηθεί κοινοβουλευτική επιτροπή για την αποτίμηση του πώς κατανεμήθηκαν οι πόροι του Ταμείου και διεμήνυσε σε αυστηρό τόνο πως «μετά τις εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε το κάθε ευρώ».

«Θεωρούμε αναγκαίο να υπάρξει σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου, ώστε να αξιολογηθεί με διαφάνεια πού κατευθύνθηκαν οι πόροι και ποιο ήταν το πραγματικό αποτέλεσμα των επιλογών σας για την οικονομία και την κοινωνία» είπε.

Και, ανεβάζοντας τον τόνο πρόσθεσε: «Στις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε εισαγωγικά πως η κυβέρνηση απέτυχα να βελτιώσει την ζωή των πολιτών ή να ανασυγκροτήσει το παραγωγικό μοντέλο διαχειριζόμενη τα κονδύλια του ταμείου χωρίς διαφάνεια και στρατηγική.

Μπίζνες για λίγους, στημένοι διαγωνισμοί

«Αντί να σχεδιάσετε ένα συνεκτικό στρατηγικό πλαίσιο» είπε, «δεν υπήρχαν σαφείς προτεραιότητες», αλλά «κατάλογοι έργων που συνεχώς αναθεωρούσατε» χωρίς καμία διαβούλευση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια, τις τοπικές κοινωνίες, «όλα ένα κλειστό κύκλωμα εξουσίας του Μαξίμου που οργάνωσε αυτό το σχέδιο». Τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ ζήτησε εξαρχής μεγαλύτερη έμφαση στον Σιδηρόδορμο, σε επενδύσεις , σε δίκτυα, σε αποθήκευση ενέργειας, για φθηνές μεταφορές με ασφάλεια και φτηνό κόστος ζωής και παραγωγής αλλά, είπε, «εσείς θέλετε πράσινη μετάβαση αλλά όχι για τους πολλούς, για τους λίγους, μπίζνα».

Υπενθύμισε πως ο ίδιος πρότεινε αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης όταν εντόπισε όλες αυτές τις στρεβλώσεις, προτείνοντας περισσότερα χρήματα για το ΕΣΥ ή κοινωνικές κατοικίες κατά το παράδειγμα της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, για να λάβει από τον Κ. Μητσοτάκη την απάντηση ότι κερδίζει το νόμπελ ασχετοσύνης, διότι το Ταμείο δεν αναθεωρείται. «Και μετά το αναθεωρήσατε 4 φορές, αποδεικνύοντας όχι μόνο ότι είστε ψεύτες αλλά και ερασιτέχνες και ανίκανοι». Ακόμη κ ο Χριστόφορος Πισσαρίδης, είπε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «πάνω στις προτάσεις του οποίου στηρίχθηκε το Ελλάδα 2.0 αναγνώρισε δημόσια ότι έγιναν κυρίως οι εύκολες αλλαγές αλλά οι μεταρρυθμίσεις που θα έφερναν τον κοινωνικό μετασχηματισμό παραμένουν ζητούμενο».

Όσον αφορά το μήνυμα πως θα ελεγχθεί το κάθε ευρώ, μετά τις εκλογές, κατέστησε σαφές πως μιλά και για «στημένους διαγωνισμούς»:

«Είστε πρωταθλητές» είπε «όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών, της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις και τους δήθεν διαγωνισμούς που είναι στημένοι».

Κλείνοντας τόνισε πως «ο απολογισμός δεν θα κριθεί μόνο από την απορροφητικότητα αλλά από τα αν βελτίωσε το επίπεδο ζωής του ελληνικού λαού».

«Θα πληρώσετε και τη διαφθορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε» κατέληξε.

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