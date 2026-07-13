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13.07.2026 09:21

Τροχαίο με νεκρό μοτοσικλετιστή στον ΒΟΑΚ, η μηχανή του συγκρούστηκε με βαν

13.07.2026 09:21
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Τροχαίο δυστύχημα με έναν μοτοσικλετιστή να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στον ΒΟΑΚ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 6 το πρωί στην περιοχή του Αποκόρωνα, στη διασταύρωση που οδηγεί προς τον οικισμό των Αγίων Πάντων.

Κατά την ίδια πηγή η μηχανή στην οποία επέβαινε ο άτυχος άνδρας συγκρούστηκε σφοδρά με βανάκι με επαγγελματικό όχημα τύπου βαν. Μαρτυρίες αναφέρουν, μάλιστα, ότι ο μοτοσικλετιστής εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα και βρήκε ακαριαία τον θάνατο

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο αναβάτη ήταν ήδη αργά.

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