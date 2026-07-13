Εξαγγελίες με προεκλογικό άρωμα – Γιατί η κυβέρνηση συντηρεί το κλίμα για φθινοπωρινές κάλπες 

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Ακόμα και τα κυβερνητικά στελέχη παραδέχονται ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες του τελευταίου διαστήματος παραπέμπουν σε πρόωρες κάλπες παρά την επιμονή του Κυριάκου Μητσοτάκη να λέει ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027.

Όλες οι κυβερνητικές εξαγγελίες, ακόμα και τα σημερινά εγκαίνια του κόμβου στο Σκαραμαγκά που θεωρητικά θα αποσυμφορήσουν τον Κηφισό δείχνουν ότι το κυβερνών κόμμα κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς.

Στο πλαίσιο αυτό ακόμα και οι συλλήψεις που έγιναν για τους νεκρούς της Μαρφίν παραπέμπουν στο κλασικό αφήγημα της ΝΔ “νόμος και τάξη”. Ωστόσο ακόμα και στελέχη της ΝΔ εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικά στην όλη ιστορία, δηλώνοντας ότι τον λόγο έχει η δικαιοσύνη καθώς θα πρέπει να αποδειχθεί ότι τα στοιχεία που βρέθηκαν επαρκούν για να κατηγορηθούν ως οι υπεύθυνοι της υπόθεσης αυτής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη του κυριακάτικη ανάρτησή, αναφέρθηκε στις συλλήψεις για τις υποθέσεις της Marfin και της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, στις διεθνείς εξελίξεις, στην οικονομία, αλλά και σε σειρά κυβερνητικών πρωτοβουλιών.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικές τις συλλήψεις των φερόμενων ως δραστών για τις δολοφονίες στη Marfin και την υπόθεση της Βάγιας Νέστορα, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα καθοριστικό βήμα προς την απόδοση Δικαιοσύνης. Παράλληλα, υπογράμμισε πως απέναντι στην τρομοκρατία «δεν χωρούν συμψηφισμοί, αλλά μόνο ενότητα και εμπιστοσύνη στους θεσμούς».

Χαρακτήρισε στις συλλήψεις για την υπόθεση της Marfin ως «απάντηση μιας δημοκρατικής Πολιτείας απέναντι στη βία», επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας γίνεται με νομιμότητα, θεσμούς και αποτελεσματική δράση των αρμόδιων αρχών.

Προφανώς η κυβέρνηση επιχειρεί να επαναπροσεγγίσει τους δεξιούς ψηφοφόρους μέσα από τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια καθώς αυτό είναι και το ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης δεδομένου ότι τα δεξιά κόμματα σε αυτό το θέμα δεν μπορούν να της ασκήσουν κριτική.

Ιδιαίτερα δε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος εμφανίζεται να επικρίνει το πρώην κόμμα του σχεδόν για όλα τα θέματα αλλά δεν έχει να πει πολλά για τα ζητήματα της ασφάλειας .

Το τελευταίο διάστημα πάντως ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Κυρανάκης , το έχει…”τερματίσει” αφού κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι ευθύνεται για την ανοχή που έχει δείξει η πολιτεία στην τρομοκρατία , θέλοντας με αυτό τον τρόπο να δείξει ότι ο πρώην πρωθυπουργός -ο οποίος ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις -δεν αξιολογεί ως ιδιαίτερα σοβαρά τα θέματα της ασφαλείς.

Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση επιχειρεί να απεγκλωβιστεί από τα καυτά θέματα της ακρίβειας και των υποκλοπών ρίχνοντας το βάρος της στα θέματα της ασφαλείς και κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα και για το …. προπατορικό αμάρτημα.

Ωστόσο ιδιαίτερη εντύπωση έκανε το γεγονός ότι στην Κυριακάτικη ανάρτηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είχε μία κουβέντα να πει για τον θάνατο του άτυχου 20χρονου ο οποίος πυροβολήθηκε στο κεφάλι από δύο αστυνομικούς.

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