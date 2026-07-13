Είκοσι επτά νέες καλλιτεχνικές προτάσεις χορού αποκτούν χώρο έκφρασης στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

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Η διαδικασία επιλογής για το Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας Χορού ολοκληρώθηκε, σημειώνοντας μεγάλη ανταπόκριση από την καλλιτεχνική κοινότητα. Η συνεργασία του Σωματείου Εργαζομένων στο Χώρο του Χορού (Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟ.) και της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων συνεχίζει να ενισχύεται, δημιουργώντας έναν σταθερό χώρο καλλιτεχνικής έρευνας και ανάπτυξης για τον κλάδο του σύγχρονου χορού και της performance. Το ανοιχτό κάλεσμα συγκέντρωσε συνολικά 45 αιτήσεις συμμετοχής, από τις οποίες επιλέχθηκαν 27 καλλιτεχνικές προτάσεις, ενώ ορίστηκαν επιπλέον επιλαχούσες. Η εντυπωσιακή συμμετοχή επιβεβαιώνει την ανάγκη για έναν οργανωμένο χώρο έκφρασης και πειραματισμού, καθώς επίσης για υποδομές και μέριμνα της πολιτείας όσον αφορά στον συγκεκριμένο καλλιτεχνικό κλάδο.

Οι φιλοξενίες θα πραγματοποιηθούν από τις 22 Ιουλίου έως τις 20 Αυγούστου 2026 στους χώρους της Τεχνόπολης και, συγκεκριμένα, στο Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ», στις Δεξαμενές Καθαρισμού και στο Μηχανουργείο, με διάρκεια 4 ωρών ημερησίως.

Η επιλογή των συμμετοχών έγινε φέτος μέσω κλήρωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με βάση την αντίστοιχη ποσόστωση που είχε προσδιοριστεί στο ανοιχτό κάλεσμα. Υπήρξε μία αρχική επιλογή, με την ομάδα εργασίας του σωματείου να ελέγχει τα τυπικά κριτήρια συμμετοχής, διαιρώντας έπειτα τις αιτήσεις σε δύο κατηγορίες. Προτεραιότητα δόθηκε στους λιγότερο χρηματοδοτούμενους δημιουργούς, χωρίζοντάς τους παράλληλα σε τρεις υπο-κατηγορίες, βάσει της επαγγελματικής εμπειρίας τους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της δεκαήμερης έρευνάς τους στο πλαίσιο των Dance Residencies Open Days, που θα πραγματοποιηθούν από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 στο Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ».

Οι κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες κατανεμήθηκαν οι συμμετοχές είναι:

A. 80% για τις ομάδες/καλλιτέχνες με καθόλου ή τη μικρότερη οικονομική στήριξη τα τελευταία τέσσερα χρόνια όπου:

1. Καλλιτέχν(ιδ)ες πρωτοεμφανιζόμενοι (“new”) : 35%

2. Καλλιτέχν(ιδ)ες μέχρι και 8 χρόνια εμπειρίας (“middle”): 35%

3. Καλλιτέχν(ιδ)ες με μεγαλύτερη των 8 χρόνων εμπειρίας (“experienced”): 30%

Β. 20% για τις υπόλοιπες που έχουν λάβει κάποια επιχορήγηση ή χρηματοδότηση.

Οι καλλιτεχνικές ομάδες, οι καλλιτέχνες και οι καλλιτέχνιδες, καθώς και τα projects που επιλέχθηκαν ανά κατηγορία είναι:

A.1:

1. Ηλιάνα & Δήμητρα Μούκα | Speculum

2. Ιωάννα Γιασλακιώτη | Αναμονή (Προσωρινός Τίτλος)

3. Mary Kate Sheehan | Mary Kate-ing

4. Ολυμπία Αντώνενα | Split (Προσωρινός τίτλος)

5. Εύη Συμεωνίδου (Sidereal Dance Company) | Tell me about your day for goodnight

6. Ελεάννα Καλαβίτη | R.E.M (Reality edited by majority)

7. Ρόζα Τσιγκαλίδα (Quartest Open group project) | Possible reality

8. Βάσια Κουτσιλιανού, Πηνελόπη Μουσγά | Εκατόν Σαράντα Ήλιοι (Προσωρινός Τίτλος)

Οι επιλαχούσες ομάδες/καλλιτέχν(ες)ιδες για αυτήν την κατηγορία είναι οι εξής:

9. Μαρία Λαγούδη (Echoes) | Echoes within bodies

10. Ιώ Κατσιμίχα | Fantas

11. Τζίνα Κυρούση, Αναστασία Λέτσιου | Cosmos

12. Καρατίσογλου Φωτεινή Ζωή | Όσα κουβαλάμε…

13. Έλενα Ψημμένου, Δέσποινα Στασινού | Mush up

14. Εύα Σώκου (We are almost there) | Λίγο πιο πέρα

15. Πένυ ελευθεριάδου | Cellophane memories: the eternal return

16. Ιόλη Ιορδάνογλου | Last person on earth

17. Μαρία Αρκουλή | BUBBLE BACK

18. Δέσποινα Σφετσώρη | I don’t know which of us wrote this

A.2:

1. Ήρα Κω (Ομάδα Χορού και Κίνησης Απόηχος) | Έρωτας και Θάνατος

2. Κατερίνα Δελακούρα | Re-Fractions

3. Αρετή Αθανασοπούλου | Go for what hurts

4. Δέσποινα Λαγουδάκη | Long story short… Γιαγιά που να στα λέω!

5. Ηλίας Μπαγεώργος (Dance Athens Company) | hug or tag?

6. Μαρία Ζώτα | We are the same (Προσωρινός Τίτλος)

7. Σεσίλια Τουφεξή (Common Language) | Common Language

8. Δανάη Πάνου (Flamboyance company) | Close Encounters of the Second Kind for the project “Lost & Found”

Οι επιλαχούσες ομάδες/καλλιτέχν(ες)ιδες για αυτήν την κατηγορία είναι οι εξής:

9. Κωνσταντίνος Χαιρέτης | Χειρονομία.

10. Αντιόπη Σταμοπούλου, Τζωρτζίνα Μέρκου | Fly a kite (in progress)

11. Βιλελμίνη Καλαμπρατσίδου (Invisible Soma) | Labels

12. Χριστίνα Ράινχαρτ | PATRICIA

13. Μαρία Μάργαρη | Χάμελιν

14. Ελευθερία Ηλιοπούλου | Le Régime Essentiel

15. Αθηνά Γερανίου | Head West

A.3:

1. Ιωάννα Τόλιου (CORPUS LINGUA) | Πειράματα εξ’ επαφής

2. Αταλάντη Μουζούρη (Humå) | Urban Domino Traces / Χνάρια αστικών αλυσιδωτών αντιδράσεων

3. Γιάννης Παπακαμμένος (ά art company) | the recycle project

4. Αναστασία Μπρουζιώτη (Almalibre.co) | Κίονες του Ουρανού (Προσωρινός Τίτλος)

5. Άννα Αννουσάκη | Between Memory and Choice

6. Μάγδα Αργυρίδου | Απόκλιση

Η επιλαχούσα καλλιτέχνιδα για αυτήν την κατηγορία είναι η εξής:

7. Χριστίνα Μερτζάνη

B. Σε αυτήν την κατηγορία δεν πραγματοποιήθηκε κλήρωση, καθώς οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν ισόποσες με τις διαθέσιμες θέσεις:

1. Ελένη Παπαϊωάνου (A(r)CT) | YES MAYBE NO

2. Έμυ Αμερικάνου (HORIZeON) | ΜΑΝΤΡΑ – Κοκκινιά

3. Άγγελος Παπαδόπουλος | Ithaca/ Alexandria

4. Ντέμη Παπαθανασίου | Mis-wired / Re-wired

5. Μαρία Κολιοπούλου (Ομάδα Σύγχρονου Χορού Πρόσχημα) | Body Archive

Η αρχική έγκριση πραγματοποιήθηκε παρουσία των μελών της ομάδας εργασίας Ηρώς Βασάλου, Στεφανίας Σκάνδαλου και Δέσποινας Γκουγκουλιάνα, καθώς και της Όλγας Καλαντζή και της Νιόβης Παπανδρέου εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΧΩΧΟ, με γνώμονα τα εξής κριτήρια για κάθε αίτηση:

● Να είναι καλλιτέχν(ες)ιδες του χορού που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον χώρο του σύγχρονου χορού και της performance.

● Ο/Η εκπρόσωπος της πρότασης (χορευτής/τρια και χορογράφος) να είναι μέλος του Σωματείου ή να πληροί τα κριτήρια για την εγγραφή του ως ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη συμμετοχή του/της.

● Την επαρκή ανάπτυξη των απαντήσεων βάσει των ελάχιστων ορίων λέξεων του κάθε πεδίου και των παρεχόμενων πληροφοριών (π.χ. οπτικοακουστικό υλικό).

Το Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας Χορού 2026 συνεχίζει να επενδύει έμπρακτα στη δημιουργική διαδικασία, προσφέροντας σε επαγγελματίες του χώρου του χορού από όλη την Ελλάδα τις κατάλληλες συνθήκες για να ερευνήσουν και να εξελίξουν τις καλλιτεχνικές τους ιδέες, ανταλλάσσοντας ταυτόχρονα πρακτικές και εμπειρίες, χωρίς να απαιτείται η άμεση παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου έργου.

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαιώνει ότι το Πρόγραμμα εξελίσσεται σε έναν σταθερό πυλώνα πολιτισμού της πόλης, στοχεύοντας στο να διευρύνει σταδιακά τις δυνατότητες φιλοξενίας περισσότερων καλλιτεχνικών προτάσεων, να ενισχύσει τη στήριξη των σύγχρονων δημιουργών και να συμβάλλει ταυτόχρονα στη διαμόρφωση ενός ευρύτερου πλαισίου υποστήριξης της σύγχρονης χορευτικής δημιουργίας.