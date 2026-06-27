Σφίγγει ο κλοιός στην αγορά ακινήτων – Airbnb, ενοίκια και φόροι μπαίνουν σε νέα εποχή

Η αγορά ακινήτων βρίσκεται μπροστά σε μία ακόμη περίοδο έντονων ανακατατάξεων, καθώς από το δεύτερο εξάμηνο του 2026 τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή ένα πακέτο μέτρων που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού για ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και επενδυτές. Η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των τελευταίων ετών, την έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών και τη συνεχή άνοδο των ενοικίων, περιορίζοντας την εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και αυξάνοντας τη διαφάνεια στις συναλλαγές της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, όμως, αφήνει ανοικτά δύο κρίσιμα ζητήματα που θα επηρεάσουν ολόκληρο τον κλάδο τα επόμενα χρόνια. Το πρώτο αφορά το καθεστώς του ΦΠΑ στις νεόδμητες κατοικίες μετά το τέλος του 2026 και το δεύτερο τη νέα αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, η οποία αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες φορολογικές παρεμβάσεις της επόμενης διετίας.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η στεγαστική κρίση παραμένει στην κορυφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν χιλιάδες νοικοκυριά. Η περιορισμένη προσφορά κατοικιών, σε συνδυασμό με τη συνεχή άνοδο των τιμών αγοράς και ενοικίασης, έχει μετατρέψει την εξεύρεση προσιτής κατοικίας σε δύσκολη υπόθεση, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές.

Το μέτωπο των Airbnb

Το πιο άμεσο μέτρο αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Μετά το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, περιορισμοί επεκτείνονται και στην Α’ Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, όπου από την 1η Ιουλίου μέχρι το τέλος του έτους δεν θα επιτρέπεται η εγγραφή νέων ακινήτων στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιστρέψουν περισσότερα διαμερίσματα στη μακροχρόνια μίσθωση, αυξάνοντας την προσφορά κατοικιών για τους μόνιμους κατοίκους. Ωστόσο, αρκετοί εκπρόσωποι της αγοράς θεωρούν ότι το συγκεκριμένο μέτρο από μόνο του δεν αρκεί για να αντιστρέψει τις μεγάλες ελλείψεις που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.

Το πλαίσιο συνοδεύεται από ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις. Όσοι προχωρούν σε παράνομη εκμετάλλευση ακινήτων μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης κινδυνεύουν με πρόστιμα που ξεκινούν από τις 20.000 ευρώ και μπορούν να διπλασιαστούν σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης. Παράλληλα, εάν ένα ακίνητο αλλάξει ιδιοκτήτη σε περιοχή όπου ισχύει το «πάγωμα», θα διαγράφεται από το σχετικό μητρώο και δεν θα μπορεί να επανέλθει μέχρι να λήξει η απαγόρευση.

Από την 1η Οκτωβρίου αλλάζει και ο τρόπος πληρωμής των ενοικίων. Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζών, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και να καταγράφεται κάθε πληρωμή.

Το μέτρο συνοδεύεται από αντικίνητρα για όσους επιλέξουν να συνεχίσουν τις πληρωμές με μετρητά. Οι ενοικιαστές θα χάνουν το δικαίωμα επιστροφής ενοικίου, ενώ οι ιδιοκτήτες δεν θα μπορούν να αξιοποιήσουν τη φορολογική έκπτωση 5% που προβλέπεται για τα εισοδήματα από μισθώματα.

Παρά τις άμεσες παρεμβάσεις, οι σημαντικότερες αποφάσεις μετατίθενται για το επόμενο διάστημα.

Η πρώτη αφορά τον ΦΠΑ στις νέες οικοδομές. Η σημερινή αναστολή της επιβολής του φόρου λήγει στο τέλος του 2026 και η αγορά πιέζει για παράτασή της, προειδοποιώντας ότι η επαναφορά του συντελεστή 24% θα οδηγήσει σε νέα αύξηση των τιμών των νεόδμητων κατοικιών και θα επηρεάσει αρνητικά τις επενδύσεις στην οικοδομή.

Η δεύτερη αφορά τις αντικειμενικές αξίες. Παρότι παραμένουν αμετάβλητες από το 2021, οι εμπορικές τιμές των ακινήτων έχουν αυξηθεί με πολύ ταχύτερο ρυθμό. Σε πολλές περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης αλλά και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, η απόσταση ανάμεσα στις αντικειμενικές και στις πραγματικές αξίες έχει διευρυνθεί σημαντικά.

Στο υπουργείο Οικονομικών θεωρούν δεδομένο ότι το ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, χωρίς όμως να προκληθεί νέο φορολογικό σοκ στους ιδιοκτήτες. Για τον λόγο αυτό εξετάζονται αντισταθμιστικά μέτρα, όπως η αύξηση των αφορολόγητων ορίων για την αγορά πρώτης κατοικίας ή νέες παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ.

Νέο τέλος για τα ακίνητα

Αλλαγές έρχονται και στα δημοτικά τέλη. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 καταργούνται το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και ο Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και αντικαθίστανται από το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης, το οποίο θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο συντελεστής δεν θα είναι ενιαίος, αλλά θα καθορίζεται από κάθε δήμο, γεγονός που σημαίνει ότι οι επιβαρύνσεις ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή.

Το συνολικό πακέτο παρεμβάσεων δείχνει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο αντικρουόμενους στόχους: από τη μία να αντιμετωπίσει τη στεγαστική κρίση και να αυξήσει την προσφορά κατοικιών και από την άλλη να διατηρήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αγορά ακινήτων, η οποία τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Το αν οι νέες ρυθμίσεις θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση των ενοικίων ή θα λειτουργήσουν απλώς ως διορθωτικές κινήσεις σε μια αγορά που εξακολουθεί να κινείται με υψηλές ταχύτητες, θα φανεί τους επόμενους μήνες.

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