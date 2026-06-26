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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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26.06.2026 17:34

Πιερρακάκης από Βουδαπέστη: Στηρίζουμε την προσπάθεια της Ουγγαρίας να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ

26.06.2026 17:34
pierrakakis ouggaria – new

Τη δέσμευση της Ουγγαρίας να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική ένταξή της στη ζώνη του ευρώ, χαιρέτισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη συνάντηση που είχε στη Βουδαπέστη με τον πρωθυπουργό της χώρας, Πέτερ Μαγιάρ και τον υπουργό Οικονομικών Άντρας Καρμάν.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέφερε ότι με την απόφασή της να ενταχθεί στο ευρώ «η Ουγγαρία μετακινείται από την περιφέρεια της ευρωπαϊκής ανάπτυξης προς τον πυρήνα της ευρωπαϊκής λήψης αποφάσεων», σημειώνοντας πως αυτή η μετατόπιση αφορά όχι μόνο τη χώρα, αλλά και τη «νέα εποχή της ίδιας της Ευρώπης». Τόνισε ακόμη ότι η πορεία προς την υιοθέτηση του ευρώ είναι «απαιτητική, αλλά και βαθιά μετασχηματιστική», προσθέτοντας ότι το Eurogroup θα στηρίξει την ουγγρική πλευρά σε αυτή την προσπάθεια.

«Ένας άνεμος αλλαγής πνέει από την Ουγγαρία. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε αυτή τη φιλόδοξη προσπάθεια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.

Κατά τις συνομιλίες εξετάστηκαν οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, οι προκλήσεις για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και οι προοπτικές περαιτέρω οικονομικής σύγκλισης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η νέα ουγγρική κυβέρνηση επιδιώκει επαναπροσέγγιση με τον ευρωπαϊκό πυρήνα και έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα τη σταδιακή προετοιμασία της χώρας για ένταξη στην Ευρωζώνη. Ο κ. Πιερρακάκης, με την ιδιότητα του προέδρου του Eurogroup, εξέφρασε πολιτική στήριξη στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουγγαρίας και διαβεβαίωσε ότι το Eurogroup είναι έτοιμο να συμβάλει με τεχνογνωσία και καθοδήγηση στα επόμενα βήματα της σύγκλισης.

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