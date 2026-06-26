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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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26.06.2026 15:16

ΑΑΔΕ: Βρήκε 12.280 λίτρα λαθραίων καυσίμων σε πλοίο στο λιμάνι του Βόλου

26.06.2026 15:16
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12.280 λίτρα ναυτιλιακού diesel που δεν καλύπτονταν από νόμιμα τελωνειακά ή εμπορικά παραστατικά, βρήκαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, σε στοχευμένο έλεγχο σε φορτηγό πλοίο, στο λιμάνι του Βόλου.

Πώς βρέθηκε το diesel

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων θαλάσσιων ελέγχων που διενεργεί η ΑΑΔΕ σε λιμένες της χώρας.

Ύστερα από στρατηγική ανάλυση κινδύνου και με τη συνδρομή της αίθουσας επιχειρήσεων, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ προσέγγισαν φορτηγό πλοίο με σημαία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, το οποίο βρισκόταν πλαγιοδετημένο στο λιμάνι του Βόλου.

Το πλοίο είχε δηλώσει ότι μετέφερε μεταλλικούς κυλίνδρους.

Εντοπίστηκαν 10,4 μετρικοί τόνοι ναυτιλιακού diesel

Κατά τον ενδελεχή έλεγχο των δεξαμενών και τη φυσική καταμέτρηση των καυσίμων, οι ελεγκτές διαπίστωσαν πλεονάζουσα ποσότητα 10,4 μετρικών τόνων, δηλαδή 12.280 λίτρων ναυτιλιακού diesel.

Η ποσότητα αυτή, όπως αναφέρεται, δεν καλυπτόταν από κανένα νόμιμο τελωνειακό ή εμπορικό παραστατικό.

Πώς δρουν τα κυκλώματα λαθρεμπορίας καυσίμων

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ΔΕΟΣ, η πρακτική αυτή αποτελεί γνωστή μέθοδο δράσης κυκλωμάτων που αποκομίζουν παράνομο οικονομικό όφελος σε βάρος των ναυλωτών φορτηγών πλοίων.

Οι ποσότητες καυσίμων εμφανίζονται ψευδώς ως «αναλωθείσες» κατά τη διάρκεια των πλόων. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται αδήλωτα αποθέματα, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να διατεθούν παράνομα στην αγορά.

Απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου

Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ προχώρησαν άμεσα σε σειρά ενεργειών.

Συγκεκριμένα:

  • ζητήθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου η απαγόρευση απόπλου του φορτηγού πλοίου,
  • δεσμεύτηκε το σύνολο της παράνομης ποσότητας των 12.280 λίτρων diesel ναυτιλίας,
  • καταλογίστηκαν και επιβλήθηκαν οι αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, ύψους 8.855,76 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται, με στόχο τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.

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