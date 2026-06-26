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12.280 λίτρα ναυτιλιακού diesel που δεν καλύπτονταν από νόμιμα τελωνειακά ή εμπορικά παραστατικά, βρήκαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, σε στοχευμένο έλεγχο σε φορτηγό πλοίο, στο λιμάνι του Βόλου.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων θαλάσσιων ελέγχων που διενεργεί η ΑΑΔΕ σε λιμένες της χώρας.
Ύστερα από στρατηγική ανάλυση κινδύνου και με τη συνδρομή της αίθουσας επιχειρήσεων, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ προσέγγισαν φορτηγό πλοίο με σημαία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, το οποίο βρισκόταν πλαγιοδετημένο στο λιμάνι του Βόλου.
Το πλοίο είχε δηλώσει ότι μετέφερε μεταλλικούς κυλίνδρους.
Κατά τον ενδελεχή έλεγχο των δεξαμενών και τη φυσική καταμέτρηση των καυσίμων, οι ελεγκτές διαπίστωσαν πλεονάζουσα ποσότητα 10,4 μετρικών τόνων, δηλαδή 12.280 λίτρων ναυτιλιακού diesel.
Η ποσότητα αυτή, όπως αναφέρεται, δεν καλυπτόταν από κανένα νόμιμο τελωνειακό ή εμπορικό παραστατικό.
Σύμφωνα με τα ευρήματα του ΔΕΟΣ, η πρακτική αυτή αποτελεί γνωστή μέθοδο δράσης κυκλωμάτων που αποκομίζουν παράνομο οικονομικό όφελος σε βάρος των ναυλωτών φορτηγών πλοίων.
Οι ποσότητες καυσίμων εμφανίζονται ψευδώς ως «αναλωθείσες» κατά τη διάρκεια των πλόων. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται αδήλωτα αποθέματα, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να διατεθούν παράνομα στην αγορά.
Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ προχώρησαν άμεσα σε σειρά ενεργειών.
Συγκεκριμένα:
Η έρευνα συνεχίζεται, με στόχο τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.
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