Νόμος Κατσέλη: Άμεσα σε ισχύ οι μειωμένες δόσεις – Τι αλλάζει για χιλιάδες δανειολήπτες

Από αυτόν τον μήνα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, μετά τη δημοσίευση της σχετικής διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διευκρινίζει ότι η νέα ρύθμιση έχει άμεση ισχύ και αφορά όλες τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010 που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί ή δεν έχουν καταστεί έκπτωτες.

Η παρέμβαση δίνει τέλος στην αμφισβήτηση γύρω από τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, εφαρμόζοντας στην πράξη τη νομολογία του Αρείου Πάγου. Πλέον, ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής, γεγονός που οδηγεί σε αισθητά χαμηλότερες μηνιαίες καταβολές για τους συνεπείς δανειολήπτες.

Η δόση του τρέχοντος μήνα θα υπολογιστεί ήδη με το νέο καθεστώς. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν για το ακριβές ποσό που πρέπει να καταβάλουν μπορούν να απευθύνονται στην τράπεζα ή στην εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων (servicer) που διαχειρίζεται το δάνειό τους.

Παράλληλα, οι πιστωτές ξεκινούν τον επανυπολογισμό των ποσών που καταβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με τον παλαιό τρόπο τοκοφορίας. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, καθώς απαιτεί μηχανογραφική επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων για χιλιάδες δανειακές συμβάσεις.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι τα επιπλέον ποσά που καταβλήθηκαν δεν χάνονται. Αντίθετα, θα θεωρηθούν αποπληρωμή κεφαλαίου και θα αφαιρεθούν από τις τελευταίες δόσεις του προγράμματος αποπληρωμής που είχε εγκρίνει το δικαστήριο. Με τον τρόπο αυτό δεν μεταβάλλεται η διάρκεια της δικαστικής ρύθμισης ούτε το ύψος των δόσεων που έχουν οριστεί, πέραν του νέου τρόπου υπολογισμού του τόκου.

Τι σημαίνει στην πράξη

Η διαφορά που προκύπτει για αρκετούς δανειολήπτες είναι ιδιαίτερα σημαντική. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα οφειλέτη με υπόλοιπο δανείου 144.500 ευρώ και διάρκεια αποπληρωμής 300 μηνών.

Με το προηγούμενο καθεστώς, η μηνιαία δόση ανερχόταν στα 731 ευρώ. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού περιορίζεται στα 483 ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 248 ευρώ τον μήνα.

Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που καταβλήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2024 μέχρι και τον Ιούνιο του 2026 δεν επιστρέφονται ως μετρητά, αλλά συμψηφίζονται με το κεφάλαιο του δανείου. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το ποσό αυτό ανέρχεται περίπου στις 7.440 ευρώ και θα αφαιρεθεί από τις τελευταίες δόσεις του προγράμματος, οδηγώντας σε ταχύτερη αποπληρωμή της οφειλής.

Η νομοθετική παρέμβαση αφορά χιλιάδες δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη και αποτελεί συνέχεια της πρόσφατης πρωτοβουλίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την οριστική αποσαφήνιση του τρόπου υπολογισμού των τόκων, ύστερα από διαφορετικές ερμηνείες που είχαν εφαρμοστεί τα προηγούμενα χρόνια.

Με τη νέα ρύθμιση, οι δικαιούχοι θα διαπιστώσουν άμεσα τη μείωση στις μηνιαίες δόσεις, ενώ τους επόμενους μήνες θα ολοκληρωθεί και ο συμψηφισμός των ποσών που είχαν καταβληθεί επιπλέον, μειώνοντας αντίστοιχα το υπόλοιπο της οφειλής τους.

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