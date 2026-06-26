Νέα μόδα για ακρίβεια και αγορά εργασίας: Με κουπόνια σίτισης δελεάζουν οι εταιρείες το προσωπικό

Σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια εξακολουθεί να συμπιέζει τα εισοδήματα και οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να προσελκύσουν και να κρατήσουν εργαζόμενους, οι διατακτικές σίτισης αναδεικνύονται σε ένα εργαλείο με διπλό όφελος. Από τη μία ενισχύουν την αγοραστική δύναμη των μισθωτών και από την άλλη λειτουργούν ως πρόσθετο κίνητρο για την παραμονή τους στην εργασία, χωρίς να αυξάνεται το μισθολογικό κόστος με τον ίδιο τρόπο που θα συνέβαινε με μια αύξηση αποδοχών.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σύμφωνα με την οποία περίπου ένας στους τέσσερις εργαζόμενους στην Ελλάδα λαμβάνει σήμερα κάρτα ή διατακτικές σίτισης από τον εργοδότη του, είτε σε σταθερή είτε σε περιστασιακή βάση. Πρόκειται μάλιστα για μια παροχή που φαίνεται να έχει αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά, καθώς σχεδόν οι μισοί δικαιούχοι τη λαμβάνουν εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

Τα ευρήματα αποτυπώνουν ότι οι εργαζόμενοι αποδίδουν ιδιαίτερη αξία στη συγκεκριμένη παροχή. Οι τρεις στους τέσσερις τη χαρακτηρίζουν αρκετά ή πολύ σημαντική, ενώ περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι τους επιτρέπει να διαθέτουν περισσότερα χρήματα για την αγορά τροφίμων. Παράλληλα, ένας στους δύο αναφέρει ότι αισθάνεται μικρότερη οικονομική πίεση για την κάλυψη των καθημερινών εξόδων διατροφής, ενώ το 55,4% θεωρεί ότι οι διατακτικές αποτελούν μια πρακτική λύση για τις καθημερινές ανάγκες του.

Από την πλευρά των επιχειρήσεων, η βασική αιτία χορήγησης της παροχής είναι η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, όπως απαντά το 62,5% των επιχειρήσεων. Ακολουθούν τα φορολογικά οφέλη (54,2%), η διατήρηση του προσωπικού (40%) και η ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας και της κοινωνικής ευθύνης (39,2%).

Η έρευνα αναδεικνύει και μία ακόμη σημαντική διάσταση της αγοράς εργασίας. Περισσότερες από δύο στις τρεις επιχειρήσεις (67,5%) θεωρούν ότι οι διατακτικές σίτισης συμβάλλουν ουσιαστικά στην προσέλκυση αλλά και στη διατήρηση προσωπικού, στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε κλάδους όπου οι ελλείψεις εργαζομένων παραμένουν έντονες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το εύρημα που αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν προσφέρουν σήμερα τη συγκεκριμένη παροχή. Το 71,3% δηλώνει ότι θα επανεξέταζε την απόφασή του εφόσον θεσπίζονταν πρόσθετα φορολογικά κίνητρα, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, υποστήριξε ότι οι διατακτικές σίτισης αποτελούν μια ουσιαστική παρέμβαση στήριξης των εργαζομένων απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής, σημειώνοντας ότι τα κατάλληλα φορολογικά κίνητρα θα μπορούσαν να διευρύνουν σημαντικά τη χρήση τους από τις επιχειρήσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος, η διευθύνουσα σύμβουλος της Edenred, Μαρία Βερούχη, επισήμανε ότι οι εταιρικές παροχές έχουν πλέον εξελιχθεί σε εργαλείο ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας, υπενθυμίζοντας ότι το αφορολόγητο ημερήσιο όριο των 6 ευρώ παραμένει αμετάβλητο εδώ και 22 χρόνια, παρά τη σημαντική αύξηση του κόστους διαβίωσης.

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