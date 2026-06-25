Προς «συμφωνία κυρίων» με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ κατά της ακρίβειας – Σύσκεψη τη Δευτέρα στο Μαξίμου

Την ερχόµενη ∆ευτέρα 29 Ιουνίου αναµένεται να ανακοινωθούν οι επόµενες πρωτοβουλίες – µέτρα της κυβέρνησης για την αντιµετώπιση της ακρίβειας.

Ειδικότερα στο Μέγαρο Μαξίµου έχουν κληθεί να συµµετάσχουν σε σχετική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη οι πρόεδροι των τριών µεγαλύτερων οργάνων εκπροσώπησης της αγοράς καταναλωτικών αγαθών και δη ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), ο Ιωάννης Γιώτης, πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων (ΣΕΒΤ) και ο Ιωάννης Μασούτης, πρόεδρος της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ).

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής η κίνηση αυτή, πέρα από τον ουσιαστικό χαρακτήρα που έχει, δεδοµένου ότι κάποια από τα έκτακτα µέτρα που είχαν ληφθεί από τα µέσα Μαρτίου λήγουν στο τέλος Ιουνίου και ακόµη δεν έχει αποσαφηνισθεί εάν θα διατηρηθούν, δείχνει – αν µη τι άλλο – ότι η κυβέρνηση φέρνει πλέον στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας το ζήτηµα της ακρίβειας, λαµβάνοντας και τα µηνύµατα των ερευνών κοινής γνώµης, που δείχνουν ότι στις δυσανάλογα υψηλές τιµές βρίσκεται η κύρια πηγή δυσαρέσκειας των πολιτών.

Υπενθυµίζεται άλλωστε ότι και την προηγούµενη εβδοµάδα η πλατφόρµα σύγκρισης τιµών PosoKanei παρουσιάστηκε πρώτα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια στα ΜΜΕ.

Τρία είναι τα σενάρια που, σύµφωνα πάντα µε τις πληροφορίες της εφημερίδας, εξετάζονται από την κυβέρνηση σε συνεργασία µε την αγορά, χωρίς, βεβαίως, να αποκλείονται και µέτρα – έκπληξη, ειδικά καθώς όλοι αναγνωρίζουν ότι βρισκόµαστε σε προεκλογική περίοδο:

Επίτευξη µιας «εθνικής κοινωνικής συµφωνίας», όπως τη χαρακτηρίζει ο καθ’ ύλην αρµόδιος υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, µε µειώσεις τιµών. Πρόκειται στην ουσία για τη γνωστή «συνταγή» που έρχεται από το παρελθόν της «συµφωνίας κυρίων» για µειώσεις ή έστω συγκράτηση τιµών. Σε αντίθεση µε το απώτερο παρελθόν, όπου η εν λόγω συµφωνία είχε γενικό χαρακτήρα, αλλά και µε το πολύ πρόσφατο παρελθόν, αυτό της πρωτοβουλίας «µείωση τιµής», επιδιώκεται η εθνική κοινωνική συµφωνία να είναι πολύ πιο οριοθετηµένη: µειώσεις τιµών σε σηµαντικούς για το νοικοκυριό κωδικούς προϊόντων µε βάση τα στοιχεία για τις πωλήσεις που συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται οι εταιρείες ερευνών αγοράς (Circana και NielsenIQ).

Η κυβέρνηση δεν επιθυµεί σε καµιά περίπτωση να εµφανιστεί ότι αντιµετωπίζει το κύµα ανατιµήσεων µε µειώσεις τιµών σε προϊόντα που έχουν µικρή ζήτηση, όπως συνέβη το περασµένο φθινόπωρο, όταν εφαρµόστηκε η σχετική πρωτοβουλία σε περίπου 2.000 κωδικούς.

∆εν επιθυµεί, επίσης, οι µειώσεις να γίνουν σε διάφορα στάδια, ως ένα είδος προωθητικών ενεργειών, γεγονός που τότε προκάλεσε σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό, το οποίο νόµιζε ότι εξαρχής θα έβρισκε στα ράφια 2.000 προϊόντα µε χαµηλότερες τιµές.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να ανακοινωθεί και να εφαρµοστεί το ταχύτερο δυνατόν η εν λόγω συµφωνία, παρά τις όποιες φωνές που υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει από τον Σεπτέµβριο και µετά, καθώς θεωρούν ότι θα έχει περιορισµένο επικοινωνιακό αποτέλεσµα εν µέσω καλοκαιρινής ραστώνης και «µπάνιων του λαού».

Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι το πλαφόν στο περιθώριο µεικτού κέρδους των σούπερ µάρκετ δεν θα παραταθεί πέραν της 30ής Ιουνίου.

• Εφαρµογή της «συµφωνίας κυρίων» από τον Σεπτέµβριο και παράταση µέχρι τότε του πλαφόν. Η εφαρµογή της συµφωνίας από τον Σεπτέµβριο θεωρείται πιο ρεαλιστική από την αγορά, η οποία, ωστόσο, δεν επιθυµεί την ίδια ώρα την παράταση του πλαφόν.

Ωστόσο, από την πλευρά του υπουργού Ανάπτυξης τίθεται, ακόµη και δηµοσίως, το εν λόγω δίληµµα: ή συµφωνία από τώρα ή πλαφόν µέχρι το φθινόπωρο.

«Με ενδιαφέρει η συµφωνία να αφορά βασικά προϊόντα του ελληνικού νοικοκυριού. ∆ιαφορετικά θα πρέπει το µέτρο του πλαφόν να παραµείνει διότι δεν έχουµε κανέναν άλλο τρόπο να ελέγξουµε την αγορά», υποστήριξε χθες ο κ. Θεοδωρικάκος, µιλώντας στo ERTnews.

• «Συµφωνία κυρίων» για µείωση τιµών από τον Σεπτέµβριο και παύση εφαρµογής του πλαφόν από την 1η Ιουλίου 2026. Πρόκειται για σενάριο που επιθυµεί η αγορά, έτσι ώστε να είναι πιο καλά προετοιµασµένη για τις µειώσεις και ταυτόχρονα να έχει απαλλαγεί από το πλαφόν.

Αν και το παραπάνω σενάριο έρχεται σε αντίθεση µε όσα δηλώνει ο υπουργός Ανάπτυξης, η αγορά θεωρεί ότι το σενάριο αυτό δεν είναι τόσο απίθανο, δεδοµένου ότι το µέτρο του πλαφόν έχει εχθρούς και στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Σε αυτή την περίπτωση δεν αποκλείεται να υπάρξει µια άτυπη δέσµευση της αγοράς ότι τουλάχιστον δεν θα προχωρήσει σε ανατιµήσεις.

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