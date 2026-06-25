Η στέγη παραμένει άπιαστο όνειρο: Η ΤτΕ βλέπει ακριβά σπίτια και τα επόμενα χρόνια

Η αγορά κατοικίας συνεχίζει να κινείται σε τροχιά ανόδου και όσοι περίμεναν ότι οι τιμές θα αρχίσουν σύντομα να υποχωρούν μάλλον θα χρειαστεί να κάνουν υπομονή. Η Τράπεζα της Ελλάδος, στην τελευταία Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής, στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η στεγαστική κρίση δεν πρόκειται να λυθεί από τη μια μέρα στην άλλη και η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών θα εξακολουθήσει να κρατά ψηλά τις τιμές.

Παρά τα προγράμματα και τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί για την ενίσχυση της προσφοράς, η κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι τα αποτελέσματά τους θα φανούν κυρίως σε βάθος χρόνου. Μέχρι τότε, η αγορά θα συνεχίσει να λειτουργεί με περιορισμένο απόθεμα διαθέσιμων ακινήτων, την ώρα που η ζήτηση παραμένει ισχυρή.

Η ΤτΕ ζητά ταχύτερες διαδικασίες στις μεταβιβάσεις, πιο γρήγορες αδειοδοτήσεις και κυρίως κίνητρα ώστε χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα που σήμερα παραμένουν ανενεργά να επιστρέψουν στην αγορά. Χωρίς νέα σπίτια και χωρίς αξιοποίηση του υφιστάμενου αποθέματος, η εξίσωση της στέγης δύσκολα θα λυθεί.

Την ίδια στιγμή, ένας νέος πονοκέφαλος κάνει την εμφάνισή του. Η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας αυξάνουν το κόστος των κατασκευών. Ακριβότερα καύσιμα, ακριβότερες μεταφορές και υψηλότερες τιμές πρώτων υλών μεταφράζονται σε μεγαλύτερο κόστος για κάθε νέο έργο που σχεδιάζεται.

Και εδώ βρίσκεται ο φαύλος κύκλος που προβληματίζει την Τράπεζα της Ελλάδος. Όσο αυξάνεται το κόστος κατασκευής, τόσο πιο δύσκολο γίνεται για τους κατασκευαστές να ξεκινήσουν νέα έργα. Λιγότερες οικοδομές σημαίνουν λιγότερα νέα σπίτια και, τελικά, μεγαλύτερη πίεση στις τιμές.

Το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο για τα νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Για πολλούς νέους εργαζόμενους και νέες οικογένειες, η αγορά κατοικίας μοιάζει πλέον να απομακρύνεται συνεχώς, είτε πρόκειται για αγορά είτε για ενοικίαση.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η ζήτηση αλλάζει κατεύθυνση. Όλο και περισσότεροι αγοραστές στρέφονται σε παλαιότερα διαμερίσματα ή αναζητούν ευκαιρίες σε περιοχές που μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν βρίσκονταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η αναζήτηση προσιτής κατοικίας οδηγεί πολλούς εκτός των παραδοσιακά ακριβών συνοικιών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, η ενεργειακή απόδοση μετατρέπεται σε βασικό κριτήριο επιλογής. Τα ακίνητα με χαμηλό ενεργειακό κόστος αποκτούν πρόσθετη αξία, ενώ επιχειρήσεις και επενδυτές εγκαταλείπουν παλαιά κτίρια αναζητώντας σύγχρονες εγκαταστάσεις με καλύτερες προδιαγραφές.

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι η αγορά διατηρεί τη δυναμική της, αν και οι ρυθμοί ανόδου έχουν αρχίσει να περιορίζονται. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,7%, έναντι 7,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η επιβράδυνση είναι εμφανής, αλλά δεν συνιστά αντιστροφή της τάσης.

Το ίδιο μήνυμα προκύπτει και από τα ετήσια στοιχεία. Το 2025 οι τιμές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 8,1%, έναντι 9,1% το 2024. Η άνοδος συνεχίζεται, απλώς με χαμηλότερη ταχύτητα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα στα παλαιότερα ακίνητα. Παρά την αυξημένη ζήτηση για νέες κατασκευές, τα παλιά διαμερίσματα εξακολουθούν να συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον, καθώς αποτελούν για πολλούς τη μοναδική οικονομικά εφικτή επιλογή.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η γεωγραφία των αυξήσεων. Η Αθήνα εξακολουθεί να ανεβαίνει, αλλά δεν είναι πλέον η περιοχή με τις υψηλότερες επιδόσεις. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι τιμές στην πρωτεύουσα αυξήθηκαν κατά 5,2%, έναντι 6,4% στη Θεσσαλονίκη και 6,9% στην υπόλοιπη χώρα.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η στεγαστική πίεση εξαπλώνεται πλέον πολύ πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πόλεις της περιφέρειας, τουριστικές περιοχές και αναπτυσσόμενες τοπικές αγορές καταγράφουν αυξήσεις που μέχρι πριν λίγα χρόνια συναντούσε κανείς κυρίως στην Αθήνα.

Το συμπέρασμα της Τράπεζας της Ελλάδος είναι σαφές: η αγορά κατοικίας μπορεί να εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης, όμως δεν υπάρχουν ενδείξεις ουσιαστικής αποκλιμάκωσης. Μέχρι να μπουν στην αγορά περισσότερα σπίτια, η προσιτή στέγη θα παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της χώρας.

Διαβάστε επίσης:

Τέρμα τα φτηνά πακέτα από Shein και Temu: Δασμός 3 ευρώ για κάθε αντικείμενο

Πώς μπαίνει τέλος στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα

Παρουσία Πιερρακάκη η ορκωμοσία του Γιάννη Στουρνάρα για τη νέα θητεία στην Τράπεζα της Ελλάδος