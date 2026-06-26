Το πετρέλαιο υποχωρεί όσο αυξάνονται οι ροές από τα Στενά του Ορμούζ – Προς τα 73 δολάρια το Brent

Πτωτικά κινούνται οι τιμές στα συμβόλαια του πετρελαίου την Παρασκευή (26.6.2026), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν ως θετική εξέλιξη την αυξανόμενη ναυτιλιακή δραστηριότητα μέσω των Στενών του Ορμούζ, παρά το γεγονός ότι ένα πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Το περιστατικό αναζωπύρωσε ανησυχίες στην αγορά πετρελαίου για την ασφάλεια και αύξησε τους φόβους ότι το Ιράν θα μπορούσε να ασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ, με αποτέλεσμα πολλά εμπορικά πλοία να γυρίσουν πίσω.

Αυτή η εξέλιξη ερμηνεύτηκε ως απειλή στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις ειρηνευτικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και έδωσε ώθηση στις τιμές του πετρελαίου στη χθεσινή συνεδρίαση.

Πλέον επικρατεί ηρεμία στην αγορά και οι τιμές υποχωρούν. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαπραγματεύονται σε τιμές κοντά στα 73 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικού τύπου αργό WTI υποχωρεί προς τα 70 δολάρια.

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις κινήσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης που συνεχίζουν να διαπραγματεύονται μια μόνιμη συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αν και οι συνομιλίες για βασικά ζητήματα όπως η πυρηνική πολιτική αναμένεται να καρατήσουν καιρό.

Εντωμεταξύ, οι ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο μέσω του Πορθμού του Ορμούζ επιταχύνονται με ρυθμό που ξεπερνά αυτόν στην έναρξη του πολέμου. Οι παραγωγοί πετρελαίου της Μέσης Ανατολής αυξάνουν την παραγωγή παρά τις δυσκολίες στην εξασφάλιση επαρκών δεξαμενόπλοιων για τη μεταφορά του επιπλέον αργού πετρελαίου και οι τιμές είναι σε πτωτική τροχιά για τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία.

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