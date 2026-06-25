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25.06.2026 12:10

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Αύριο (26/6) το δεύτερο κύμα πληρωμών – Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ (video)

25.06.2026 12:10
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Ολοκληρώνονται αύριο, Παρασκευή (26/6), οι πληρωμές των κύριων και επικουρικων συντάξεων Ιουλίου για όλα τα Ταμεία, οι οποίες ξεκίνησαν την Τετάρτη (24/6).

Πρώτοι πληρώθηκαν χθες το απόγευμα οι μη μισθωτοί, ενώ το δεύτερο κύμα πληρωμών που αφορά τους μισθωτούς είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Παρασκευής (26/6).

Συγκεκριμένα, η επίσημη ημερομηνία πληρωμής που έχει ανακοινώσει ο e-ΕΦΚΑ είναι η Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Κάθε μήνα όμως τα χρήματα εμφανίζονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Καθώς λοιπόν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, οι δικαιούχοι θα πληρωθούν από το απόγευμα της Παρασκευής (26/6).

Πιο αναλυτικά, θα καταβληθούν οι εξής συντάξεις:

  • ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
  • Δημόσιο
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • ΝΑΤ και ΚΕΑΝ
  • ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
  • ΕΤΑΤ
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
  • ΔΕΗ
  • ΟΤΕ
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου

Τέλος ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Ιουνίου.

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