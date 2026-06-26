Φορολογική ενημερότητα με χρέη: Πότε μπλοκάρει η εφορία πωλήσεις ακινήτων και πληρωμές από το Δημόσιο

Η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία δεν σημαίνει πλέον ότι ένας φορολογούμενος στερείται αυτόματα τη φορολογική ενημερότητα. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις το «πράσινο φως» συνοδεύεται από σημαντικές παρακρατήσεις χρημάτων, ειδικά όταν πρόκειται για πώληση ακινήτου ή είσπραξη ποσών από το Δημόσιο.

Με νέα εγκύκλιο, η ΑΑΔΕ αποσαφηνίζει το πλαίσιο που εφαρμόζεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με φορολογικές εκκρεμότητες, εξειδικεύοντας πότε εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας, πότε χορηγείται μόνο βεβαίωση οφειλής και σε ποιες περιπτώσεις ενεργοποιείται η παρακράτηση μέρους ή ακόμη και του συνόλου των χρημάτων που πρόκειται να εισπραχθούν.

Όταν ένας φορολογούμενος μεταβιβάζει ακίνητο ή συστήνει εμπράγματο δικαίωμα και ταυτόχρονα έχει ληξιπρόθεσμα χρέη σε αναστολή είσπραξης άνω των 50.000 ευρώ, η εφορία παρακρατεί το 50% του τιμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν είναι χαμηλότερο από την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Η παρακράτηση γίνεται μέχρι να καλυφθεί το συνολικό ύψος της οφειλής.

Η εγκύκλιος προβλέπει, όμως, και εξαιρέσεις. Όταν η αναστολή έχει χορηγηθεί με δικαστική απόφαση ή απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), η παρακράτηση μπορεί να περιοριστεί ακόμη και στο 5% του τιμήματος, εφόσον ο φορολογούμενος προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις ή εμπράγματες εξασφαλίσεις για το υπόλοιπο χρέος.

Έτσι, σε πώληση ακινήτου αξίας 100.000 ευρώ με οφειλή 80.000 ευρώ, η παρακράτηση μπορεί να περιοριστεί από τις 50.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στα πρόσωπα που ευθύνονται αλληλεγγύως για χρέη επιχειρήσεων, όπως διαχειριστές, μέλη διοικήσεων και εταίροι.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι εφόσον η συμμετοχή τους δεν υπερέβαινε το 5% σε μη εισηγμένες εταιρείες ή το 0,5% σε εισηγμένες κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας τους και οι οφειλές της εταιρείας είναι νόμιμα τακτοποιημένες, αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της παρακράτησης.

Αντίθετα, όταν τα ποσοστά συμμετοχής είναι υψηλότερα, οι εταιρικές οφειλές συνυπολογίζονται και η παρακράτηση μπορεί να κυμανθεί από 7% έως 70% του τιμήματος για ρυθμισμένα χρέη ή έως 50% όταν πρόκειται για οφειλές σε αναστολή.

Συμψηφισμός στις πληρωμές του Δημοσίου

Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει και το καθεστώς που εφαρμόζεται στις πληρωμές από το Δημόσιο.

Οι μη ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν δημιουργούν πρόβλημα για τη χορήγηση ενημερότητας. Ωστόσο, όταν ενεργοποιείται ο μηχανισμός συμψηφισμού, η εφορία μπορεί να παρακρατήσει μέχρι και το 100% του ποσού που πρόκειται να καταβάλει φορέας της Κεντρικής Διοίκησης, μέχρι να εξοφληθούν οι βεβαιωμένες οφειλές.

Για παράδειγμα, επαγγελματίας που δικαιούται να εισπράξει 3.000 ευρώ από υπουργείο και οφείλει 700 ευρώ στο Δημόσιο, θα λάβει τελικά 2.300 ευρώ, καθώς τα υπόλοιπα θα συμψηφιστούν με το χρέος του.

Σε αρκετές περιπτώσεις η φορολογική ενημερότητα αντικαθίσταται από βεβαίωση οφειλής.

Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν υπάρχουν ληξιπρόθεσμα χρέη που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή όταν το ποσό που πρέπει να παρακρατηθεί υπερβαίνει το τίμημα της μεταβίβασης. Η βεβαίωση καταγράφει τις οφειλές του φορολογούμενου και επιτρέπει την ολοκλήρωση της συναλλαγής μόνο υπό ειδικούς όρους.

Με τη νέα εγκύκλιο, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να βάλει τέλος στις διαφορετικές ερμηνείες που ίσχυαν μέχρι σήμερα, δίνοντας σαφείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόζονται οι παρακρατήσεις και θα χορηγείται η φορολογική ενημερότητα σε περιπτώσεις ύπαρξης οφειλών.

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