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26.06.2026 11:13

Επιτροπή Παιγνίων: Μήνυση κατά 18 influencers για παράνομη διαφήμιση τζόγου

26.06.2026 11:13
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Στο στόχαστρο της Ελληνικής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων βρίσκονται 18 influencers, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης του παράνομου τζόγου.

Όπως είπε ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ, Αντώνης Βαρθολομαίος, στην 4η Greek Online Gaming Day, «ένα από τα θέματα που αντιμετωπίζουμε είναι οι influencer και οι streamers που διαφημίζουν μη εξουσιοδοτημένους παρόχους», προσθέτοντας ότι η αρχή «τεκμηρίωσε 18 περιπτώσεις και πριν από λίγες ημέρες κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βαρθολομαίος οι πρώτοι 5 από τους 18 στους οποίους υποβλήθηκαν οι μηνύσεις είχαν «623.000 followers, 456.000 followers 435.000 followers, 422.000 followers και 337.000 followers, αθροιστικά δηλαδή πάνω από 3 εκατομμύρια». Τόνισε, δε, ότι «πολλοί από αυτούς που παρακολουθούσαν αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες να διαφημίζουν παράνομο τζόγο, είναι ανήλικοι».

Ειδικά για το 2025 σημείωσε ότι 900.000 Έλληνες ή το 10,5% του πληθυσμού συμμετείχε σε παράνομα παιχνίδια με τον εκτιμώμενο κύκλο να υπολογίζεται στα 2 δισ. και τα χαμένα έσοδα για το κράτος στα 400 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε την Τετάρτη προβλέπεται νέο πλαίσιο κανόνων και αυξημένες υποχρεώσεις ταυτοποίησης, για να διασφαλίζονται τα χρήματα των παικτών που μετέχουν νόμιμα σε στοιχηματισμό.

Κλοιός στον παράνομο τζόγο

Για τον νόμιμο τζόγο, οι αλλαγές περιλαμβάνουν και αλλαγές στη φορολόγηση των κερδών από «λοιπά διαδικτυακά παίγνια»: διαδικτυακό πόκερ και live casino δεν θα φορολογούνται πλέον όπως τα παιγνιομηχανήματα (VLTs). Τα κέρδη που θα πιστώνονται στον ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτη, θα φορολογούνται αυτοτελώς ανά παικτική συνεδρία, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 100 ευρώ, με συντελεστή 20% (αντί 15%) για κέρδη έως 500 ευρώ και 30% (αντί 20%) για κέρδη από 500,01 ευρώ και πάνω.

Ωστόσο η πιο δραστική αλλαγή πλαισίου, αφορά στους ελέγχους στο διαδίκτυο για παράνομα στοιχήματα. Εκτός από απαγορευμένα domain, διευθύνσεις IP και συγκεκριμένα ονόματα ιστοτόπων, στη «μαύρη βίβλο» των μη αδειοδοτημένων παρόχων θα εγγράφονται ακόμα και εφαρμογές κινητών συσκευών που παρέχουν είσοδο σε υπηρεσίες τυχερών παιγνίων χωρίς άδεια. Με αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση επιδιώκει να χτυπήσει από μη αδειοδοτημένους παρόχους παιγνίων και sites που αλλάζουν συνεχώς όνομα για να ξεφύγουν από τη απαγορευμένη λίστα, μέχρι όσους τους διαφημίζουν (influencers) ή παρέχουν πρόσβαση (internet café) αλλά και σε παρόχους internet που δεν «ρίχνουν» τις συνδέσεις.

Το δεύτερο μεγάλο χτύπημα αφορά την «γκρίζα διαφήμιση» και όσους προωθούν παράνομες πλατφόρμες, καθώς με το άρθρο 66, προβλέπεται πρόστιμο από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά διαπιστωμένη παράβαση για όσους, με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, προβαίνουν σε εμπορική επικοινωνία ή προώθηση της δυνατότητας διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων από πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο νόμιμο κατάλογο ή στο Μητρώο Συνεργατών.

Η διάταξη ανοίγει τον δρόμο για ελέγχους σε influencers, social media λογαριασμούς, ιστοσελίδες, blogs, affiliate links, mobile εφαρμογές και κάθε άλλο «κανάλι» προβολής που στέλνει παίκτες σε μη αδειοδοτημένα στοιχηματικά ή καζίνο sites. Στο ίδιο άρθρο προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις και για τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου που δεν συμμορφώνονται άμεσα. Αν ο πάροχος δεν κόψει την πρόσβαση, θα αντιμετωπίζει πρόστιμο, το οποίο θα ορίζεται με τον Κανονισμό Παιγνίων.

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