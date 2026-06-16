Στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ: Τι προβλέπει για influencers, υβριδικά αυτοκίνητα, AirBnB και επιδόματα

Κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο επιχειρεί να τελέσει χρέη «πυροσβέστη» απέναντι στην παρατεταμένη ενεργειακή κρίση και τη συμπίεση των εισοδημάτων.

Το νομοσχέδιο, εμπλουτισμένο την τελευταία στιγμή με δύο βελτιωτικές αλλαγές και πέντε νέες προσθήκες, φέρνει συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατ. ευρώ, διατάξεις για το ιδιωτικό χρέος, τη στέγαση, αλλά και ένα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για την πάταξη του παράνομου τζόγου.

Ωστόσο, πίσω από τους κυβερνητικούς τίτλους για «ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος», η πρώτη ανάγνωση στο διαδίκτυο και τα οικονομικά γραφεία πυροδοτεί ήδη έντονες επικρίσεις. Οι επικριτές κάνουν λόγο για «ημίμετρα» που τρέχουν πίσω από τον πληθωρισμό, επιλεκτικές παρεμβάσεις στο real estate και φορολογικές διευκολύνσεις σε ξένα funds, την ώρα που η εγχώρια αγορά στενάζει.

Φορολογικό «χαλί» για τα Hedge Funds και η κριτική για δύο μέτρα και δύο σταθμά

Η κυβέρνηση θεσπίζει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό φορολογικό πλαίσιο με στόχο να μετατρέψει την Αθήνα σε επενδυτικό κόμβο (hub) για διαχειριστές εναλλακτικών επενδύσεων (hedge funds, private equity). Το νομοσχέδιο ορίζει ότι η ίδρυση γραφείου υπηρεσιών στην Αθήνα δεν σημαίνει μεταφορά της φορολογικής έδρας του fund στην Ελλάδα, ενώ στελέχη που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία εδώ θα απολαμβάνουν προνομιακό συντελεστή μόλις 5% για τις αμοιβές πρόσθετης απόδοσης (carried interest) για 7 έτη.

Η διάταξη αυτή προκαλεί ήδη αντιδράσεις στην αντιπολίτευση. Μιλούν για προκλητική ασυμμετρία. Την ώρα που οι Έλληνες ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί φορολογούνται με εξοντωτικούς συντελεστές και τεκμήρια από το πρώτο ευρώ, για τα «χρυσά αγόρια» των ξένων funds επιστρατεύεται ένας σχεδόν μηδενικός συντελεστής (5%), εντείνοντας το αίσθημα φορολογικής αδικίας.

Στεγαστική κρίση: «Μπλόκο» στο Airbnb μόνο στη Θεσσαλονίκη και ερωτήματα για την Αθήνα

Στο μέτωπο της στέγης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει το πρόγραμμα «Κατασκευάζω – Νοικιάζω» (Build to Rent) με φορολογικά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις, διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενός ενοικίου (καλύπτοντας το 85% των μισθωτών) και διπλό ενοίκιο για γιατρούς, δασκάλους και νοσηλευτές της περιφέρειας. Παράλληλα, απαγορεύει τις νέες άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Αναλυτές της αγοράς ακινήτων σημειώνουν ότι η γεωγραφική απομόνωση του «μπλόκου» στο Airbnb μόνο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μοιάζει με ημίμετρο. Η κοινή γνώμη αναρωτιέται γιατί δεν λαμβάνονται αντίστοιχα δραστικά μέτρα για περιοχές της Αθήνας (όπως το Κουκάκι, το Παγκράτι ή τα Εξάρχεια), όπου το στεγαστικό πρόβλημα έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις και τα ενοίκια έχουν γίνει απαγορευτικά για τους μόνιμους κατοίκους.

Επιδόματα και Ιδιωτικό Χρέος: Ανάσα, αλλά με τη σκιά του πληθωρισμού

Το πακέτο των 800 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει:

Αύξηση του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ (από 1.250).

των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ (από 1.250). Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί τον Νοέμβριο και αύξηση του επιδόματος των συνταξιούχων στα 300 ευρώ (από 250), με διευρυμένα κριτήρια.

τον Νοέμβριο και αύξηση του επιδόματος των συνταξιούχων (από 250), με διευρυμένα κριτήρια. Διεύρυνση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (μείωση ελάχιστης οφειλής στα 5.000 ευρώ) και δυνατότητα διάσωσης πρώτης κατοικίας μέσω ρευστοποίησης άλλων ακινήτων.

Ωστόσο αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αυξήσεις αυτές, αν και καλοδεχούμενες, αποτελούν «ασπιρίνες» που θα απορροφηθούν άμεσα από το επόμενο κύμα ακρίβειας στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Επιπλέον, η αντιπολίτευση τονίζει ότι η κυβέρνηση επιλέγει να συντηρεί μια «οικονομία των επιδομάτων» (pass) αντί να χτυπήσει στη ρίζα της την αισχροκέρδεια των καρτέλ και των μεσαζόντων.

Υβριδικά αυτοκίνητα: Παρατείνεται η μείωση στα τέλη ταξινόμησης

Σημαντική αλλαγή έρχεται για την αγορά αυτοκινήτου, καθώς παρατείνεται έως 1/1/2027 η οριζόντια μείωση 50% στα τέλη ταξινόμησης των υβριδικών οχημάτων, καταργώντας το προηγούμενο σύστημα που βασιζόταν στις εκπομπές CO₂. Παράλληλα, προβλέπεται απαλλαγή 75% για συγκεκριμένα υβριδικά που εισήχθησαν το προηγούμενο διάστημα αλλά δεν έχουν ταξινομηθεί.

Στο θέμα αυτό οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και τα εξειδικευμένα fora εστιάζουν στο γεγονός ότι η κατάργηση των κριτηρίων βάσει ρύπων αποτελεί πισωγύρισμα για την πράσινη μετάβαση, καθώς ευνοεί εξίσου μεγάλα και ενεργοβόρα υβριδικά οχήματα (π.χ. θηριώδη SUV), εξισώνοντάς τα με μικρά, σαφώς πιο φιλικά προς το περιβάλλον αυτοκίνητα πόλης.

«Σιδηρά πυγμή» κατά του παράνομου τζόγου και των Influencers

Το νομοσχέδιο αναβαθμίζει κατακόρυφα την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), αυξάνοντας τις θέσεις προσωπικού στις 110. Πλέον, το Σώμα Ελεγκτών αποκτά ανακριτικές αρμοδιότητες, ενώ θεσπίζονται εξοντωτικά πρόστιμα (έως 2 εκατ. ευρώ) και κακουργηματικές ποινές κάθειρξης έως 10 ετών για τον παράνομο τζόγο. Στο στόχαστρο μπαίνουν ξεκάθαρα και οι influencers ή streamers που διαφημίζουν παράνομες στοιχηματικές εταιρείες, με πρόστιμα από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση.

Θετικές κοινωνικές διορθώσεις

Στα θετικά του νομοσχεδίου καταγράφονται δύο διατάξεις με έντονο κοινωνικό πρόσημο:

Μαθητές με προβλήματα ακοής : Διορθώνεται μια κατάφωρη αδικία, καθώς η παροχή του Υπουργείου Παιδείας για την προμήθεια ακουστικών βαρηκοΐας ορίζεται πλέον ως ακατάσχετη και ανεκχώρητη, προστατεύοντάς την από τράπεζες και Δημόσιο.

: Διορθώνεται μια κατάφωρη αδικία, καθώς η παροχή του Υπουργείου Παιδείας για την προμήθεια ακουστικών βαρηκοΐας ορίζεται πλέον ως ακατάσχετη και ανεκχώρητη, προστατεύοντάς την από τράπεζες και Δημόσιο. Προσωπική διαφορά: Αποκαθίστανται μισθολογικές ανισότητες για περίπου 1.500 δημόσιους υπάλληλους που είχαν προσληφθεί μετά το 2023, μετατρέποντας την προσωπική διαφορά (έως 300 ευρώ) σε τακτικές αποδοχές.

Είναι φανερό ότι το νομοσχέδιο εισέρχεται στην οδό της ψήφισης, με την πολιτική αντιπαράθεση να αναμένεται θυελλώδης, καθώς η κυβέρνηση θα κληθεί να απαντήσει αν τα 800 εκατ. ευρώ αρκούν για να σβήσουν τη φωτιά της ακρίβειας ή αν απλώς εξαγοράζουν χρόνο.

Διαβάστε επίσης:

Σαφάρι από την Εφορία για αναδρομικά και «ξεχασμένες» αποδοχές στις δηλώσεις του 2023

Παρά την επέκταση της ψηφιακής κάρτας, η εργασιακή παραβατικότητα παραμένει πάνω από το 27%

Ψηφιακό «κόσκινο» για 7 εκατ. ιδιοκτήτες: Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο η πρεμιέρα του ΜΙΔΑ – Όλες οι ανατροπές στα ακίνητα