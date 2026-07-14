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14.07.2026 08:30

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 7 περιοχές της χώρας την Τρίτη 14 Ιουλίου, τι ισχύει για Αττική

14.07.2026 08:30
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Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για σήμερα, Τρίτη (14/7), σε αρκετές περιοχές, με τις αρμόδιες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας να τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από πολίτες και επισκέπτες.

Οι περιοχές που βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

Ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αφορά τις περιοχές:

Χίος,
Ψαρά,
Σάμος,
Ικαρία,
Δωδεκάνησα,
Λασίθι,
Ηράκλειο.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος σήμερα (κατηγορία 3) προβλέπεται στην Αττική και σε αρκετές άλλες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

H Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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