Ασθενείς που έχουν υποστεί καρδιακή προσβολή έχουν περισσότερα μικροπλαστικά και νανοπλαστικά στο αίμα τους

Takeaways by to pontiki AI Πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε υψηλότερα επίπεδα μικροπλαστικών και νανοπλαστικών στο αίμα ασθενών που υπέστησαν σοβαρή καρδιακή προσβολή σε σύγκριση με ασθενείς που έπασχαν από άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της παρουσίας πλαστικών σωματιδίων στο αίμα και της έκθεσης των ασθενών στο κάπνισμα καθώς και στην υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση.

Το πολυαιθυλένιο αποτελεί τον πιο συνηθισμένο τύπο πλαστικού που εντοπίστηκε στα δείγματα αίματος των ασθενών που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη επιστημονική έρευνα.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα ευρήματα αναδεικνύουν τη σημασία της μείωσης των περιβαλλοντικών ρύπων για την προστασία της καρδιαγγειακής υγείας των ανθρώπων.

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Άτομα που έχουν υποστεί σοβαρή καρδιακή προσβολή είχαν υψηλότερα επίπεδα μικροπλαστικών και νανοπλαστικών στο αίμα τους, σε σύγκριση με ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια και εκείνους που έχουν φυσιολογικά αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν την καρδιά.

Τα παραπάνω αναφέρει πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο European Heart Journal και αποκάλυψε ότι οι καπνιστές και όσοι εκτίθενται σε υψηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, είχαν υψηλότερα επίπεδα μικροπλαστικών και νανοπλαστικών στο αίμα τους.

Η συγκεκριμένη μελέτη είναι μια συνεργασία μεταξύ ερευνητών του Πανεπιστημίου Sapienza της Ρώμης, του Πανεπιστημίου της Βερόνα και του Κέντρου Έρευνας για την Περιβαλλοντική Ρύπανση και τις Καρδιαγγειακές Παθήσεις στο Πανεπιστήμιο της Καμπανίας «Luigi Vanvitelli» στη Νάπολη της Ιταλίας, ένα κέντρο αφιερωμένο στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι περιβαλλοντικοί ρύποι επηρεάζουν την καρδιαγγειακή υγεία.

Τα μικροπλαστικά και νανοπλαστικά είναι μικροσκοπικά σωματίδια πλαστικού που βρίσκονται σχεδόν παντού στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του αέρα που αναπνέουμε, του νερού που πίνουμε και πολλών τροφίμων που καταναλώνουμε. Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες έχουν αρχίσει να ανιχνεύουν αυτά τα σωματίδια σε ανθρώπινους ιστούς και όργανα, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία.

«Ωστόσο, πολύ λίγα ήταν γνωστά για το αν αυτά τα σωματίδια υπάρχουν στην στεφανιαία κυκλοφορία – το αίμα που ρέει μέσω των αρτηριών που τροφοδοτούν την καρδιά – ή αν η περιβαλλοντική έκθεση, όπως το κάπνισμα και η ατμοσφαιρική ρύπανση, μπορεί να επηρεάσει την παρουσία τους» όπως αναφέρει ο Δρ Pasquale Paolisso από το Νοσοκομείο Sant’Andrea Sapienza του Πανεπιστημίου της Ρώμης στην Ιταλία.

Η μελέτη

Η μελέτη περιελάμβανε 61 ασθενείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Sant’Andrea ή Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata της Βερόνας της Ιταλίας, οι οποίοι είχαν διαγνωστεί είτε με καρδιακή προσβολή, είτε με χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια είτε με φυσιολογικές στεφανιαίες αρτηρίες.

Οι ερευνητές πήραν δείγματα αίματος των ασθενών από τα αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν την καρδιά και από άλλα μέρη του σώματος. Συνέλεξαν επίσης δεδομένα σχετικά με το αν οι ασθενείς ήταν καπνιστές και την έκθεσή τους στη ρύπανση, τόσο την ημέρα της εξέτασης όσο και κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Τα στεφανιαία μικροπλαστικά και νανοπλαστικά αναλύθηκαν στο Κέντρο Έρευνας για την Περιβαλλοντική Ρύπανση και τις Καρδιαγγειακές Παθήσεις, Πανεπιστήμιο της Καμπανίας Luigi Vanvitelli στη Νάπολη.

Τα ευρήματα

Μεταξύ εκείνων που υπέστησαν καρδιακές προσβολές, μικροπλαστικά και νανοπλαστικά ανιχνεύθηκαν στο 84% των ασθενών, σε σύγκριση με το 40% των ασθενών με χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια και το 32% των ασθενών με φυσιολογικές στεφανιαίες αρτηρίες.

Οι ασθενείς με καρδιακή προσβολή είχαν μεγαλύτερη ποικιλία τύπων πλαστικού στο αίμα τους. Ο πιο συνηθισμένος τύπος πλαστικού ήταν το πολυαιθυλένιο, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως σε συσκευασίες και καταναλωτικά προϊόντα.

Οι ασθενείς που εκτέθηκαν σε υψηλότερα μακροπρόθεσμα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης (PM2,5/σωματίδια διαμέτρου 2,5 μm ή λιγότερο) είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν μικροπλαστικά στο αίμα τους, και οι καπνιστές είχαν έξι φορές περισσότερες πιθανότητες να έχουν μικροπλαστικά στο αίμα τους. Όλοι οι ασθενείς που ήταν καπνιστές και εκτέθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης είχαν πλαστικά στο αίμα τους, σε σύγκριση με μόνο το 12,5% των ασθενών που δεν κάπνιζαν και δεν εκτέθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

«Αυτά τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι τα μικροπλαστικά προκαλούν καρδιακές προσβολές, αλλά αποκαλύπτουν μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της περιβαλλοντικής έκθεσης, των μικροπλαστικών στο αίμα και των καρδιαγγειακών παθήσεων» αναφέρει ο καθηγητή Emanuele Barbato από το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης και Διευθυντή της Καρδιολογικής Μονάδας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Sant’Andrea στη Ρώμη και συνεχίζει:

«Στη μελέτη μας, το ιστορικό καπνίσματος συνδέθηκε έντονα με τα μικροπλαστικά στο αίμα. Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι το κάπνισμα μπορεί να διευκολύνει την είσοδο μικροπλαστικών και νανοπλαστικών στην κυκλοφορία του αίματος μέσω των πνευμόνων. Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να δράσει με παρόμοιο τρόπο.»

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι στην εποχή του Ανθρωπόκαινου, η προστασία της καρδιαγγειακής υγείας θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από τη μείωση όχι μόνο των παραδοσιακών παραγόντων κινδύνου, αλλά και των περιβαλλοντικών ρύπων, μεταξύ των οποίων τα πλαστικά.

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