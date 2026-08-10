Φωτιά σε δασική έκταση στην Κόνιτσα – Σηκώθηκε ελικόπτερο

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Καπνός έχει εντοπιστεί εντός δασικής έκτασης στη θέση «Κλέφτης» στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Είναι ορατός σε δύσβατη περιοχή με πυκνή δασική βλάστηση, σε υψόμετρο περίπου 1.700 μέτρων.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 10:00 της Δευτέρας (10/8).
Καθώς στην περιοχή δεν υπάρχει οδικό δίκτυο και η προσέγγιση με πυροσβεστικά οχήματα είναι αδύνατη, κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες ως ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ για τη αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση "Κλέφτης", Κόνιτσα #Ιωάννινα.
Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης #ΕΜΟΔΕ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2026
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