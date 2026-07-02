Μουντιάλ 2026: ΗΠΑ και «επτάψυχοι» Βέλγοι έκλεισαν ραντεβού στους «16» – Πρόκριση με ανατροπή και… Κέιν για την Αγγλία (videos)

Πλούσια σε ένταση, συγκινήσεις και ανατροπές ήταν τα τρία χθεσινά (1/7) παιχνίδια για την φάση των «32» στο Μουντιάλ 2026.

Αρχικά η Αγγλία, με δύο γκολ του Χάρι Κέιν στο τελευταίο 15λεπτο, ανέτρεψε την εις βάρος της κατάσταση και νικώντας 2-1 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, προκρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης.

Πλέον, τα «Τρία Λιοντάρια» στρέφουν την προσοχή τους σε μια ακόμα πιο δύσκολη αποστολή, απέναντι στο Μεξικό (6/7, 03:00).

Σε ένα απίστευτο ματς, το Βέλγιο «επέστρεψε» απ’ την… κόλαση του 0-2 της Σενεγάλης, οδήγησε στο ματς στην παράταση με δύο γκολ στο 86’ και στο 89’ και με πέναλτι του Τίλεμανς στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων (125΄), έφτασε σε μία απίθανη ανατροπή με 3-2 και πήρε το «εισιτήριο» για τους «16» του Μουντιάλ 2026.

Εκεί θα αντιμετωπίσει στο Σιάτλ στις 7 Ιουλίου τις ΗΠΑ, οι οποίες αν και με παίχτη λιγότερο νίκησαν σχετικά άνετα με 2-0 τη Βοσνία.

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Ο «λυτρωτής» Κέιν έσωσε την Αγγλία

Παρότι βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ, η Αγγλία κατάφερε να κάμψει τη μαχητική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με δύο γκολ του Χάρι Κέιν.

Μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης άρχισε να διαγράφεται η μεγαλύτερη έκπληξη της διοργάνωσης, που όμως έμεινε ανολοκλήρωτη. Σε σέντρα προς την αριστερή πλευρά της περιοχής της Αγγλίας διαπιστώθηκε ένα τεράστιο κενό, αφού εκεί δεν βρισκόταν κανένας αμυνόμενός, παρά μόνο ο Τσιπένγκα ο οποίος με δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ.

Στη συνέχεια του αγώνα ακολούθησε «ραψωδία» του Μπασί με απίθανες αποκρούσεις, ενώ στο 42΄ ο Γουϊσά έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να κάνςι το 2-0 καθώς πλάσαρε μέσα από τη μικρή περιοχή αλλά η μπάλα βρήκε στο αριστερό του δοκάρι και έφυγε άουτ.

Κι ενώ τα… φίδια είχαν αρχίσει να ζώνουν την ομάδα του Τούχελ, η λύση ήρθε από τον συνήθη ύποπτο. Στο 75΄ ο Γκόρντον που είχε μπει ως αλλαγή, σέντραρε από αριστερά και ο Χάρι Κέιν με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Αυτός ο καταπληκτικός σκόρερ, ίσως ο κορυφαίος του 21ου αιώνα, δεν σταμάτησε εκεί.

Στο 86΄ βρήκε τον τρόπο από πολύ δύσκολη θέση, με βολίδα με το δεξί, να διαμορφώσει το τελικό 2-1 με το 72ο εφετινό του γκολ.

Βέλγιο: Στους «16» με απίστευτη ανατροπή επί της Σενεγάλης

Το Βέλγιο «επέστρεψε» απ’ την… κόλαση του 0-2 της Σενεγάλης, οδήγησε στο ματς στην παράταση με δύο γκολ στο 86’ και στο 89’ και με πέναλτι του Τίλεμανς στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων (125΄), έφτασε σε μία απίθανη ανατροπή με 3-2 και πήρε το «εισιτήριο» για τους «16».

Αφού έχασαν μία απίστευτη ευκαιρία με τον Ισμαΐλα Σαρ στο 13’ (έστειλε την μπάλα στο δοκάρι κι ακολούθως, όντας πεσμένος, έκανε προβολή που πέρασε άουτ), η Σενεγάλη άνοιξε το σκορ στο 25’ με τον Χαμπίμπ Ντιαρά, ο οποίος πήρε το «ριμπάουντ» μετά από κεφαλιά του Σαρ στο δοκάρι κι έκανε το 1-0.

Στο 51’ από τρομερή μπαλιά 40 μέτρων του Ντιατά, ο Ισμαΐλα Σαρ έκανε τρομερό κοντρόλ με το στήθος εν κινήσει και με «οβίδα» δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Κουρτουά για το 2-0.

Το Βέλγιο έψαξε αντίδραση μετά τις μαζεμένες αλλαγές του Ρούντι Γκαρσιά και τη βρήκε στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Στο 86’ έπειτα από γύρισμα του Μενιέ, ο Λουκάκου μείωσε σε 1-2, ενώ στο 89’ από τραγική έξοδο του Ντιό (σε σέντρα του Τροσάρ), ο Τίλεμανς ισοφάρισε σε 2-2 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Στην παράταση το Βέλγιο κέρδισε πέναλτι στο 120+5′. Σε υπόδειξη του Μεξικανού VAR Πατσέκο, ο διαιτητής Σαΐντ Μαρτίνες πήγε σε on field review κι έδειξε την εσχάτη των ποινών πέναλτι σε μαρκάρισμα του Καμαρά στον Τίλεμανς κι ενώ ο Λουκεμπάκιο στην εξέλιξη της φάσης έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι κι έξω.

Ο Τίλεμανς ανέλαβε την εκτέλεση και δεν αστόχησε απ’ την άσπρη βούλα, κάνοντας το 3-2 για το Βέλγιο μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Οι οικοδεσπότες ΗΠΑ άνετα την Βοσνία με 2-0

Σημειώνοντας ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο και παρά το γεγονός πως απ’ το 63ο λεπτό έπαιζαν με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Φολάριν Μπάλογκαν (σκόρερ του πρώτου γκολ) οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη με 2-0 στο «Levi’s Stadium» του Σαν Φρανσίσκο και προκρίθηκαν στους «16».

Η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ήταν άκρως κυνική στην προσέγγισή της, κατάφερε να κρατήσει το «μηδέν» στα μετόπισθεν και το… American Dream συνεχίζεται για τους διοργανωτές οι οποίοι θέλουν να φτάσουν όσο πιο ψηλά μπορούν στη διοργάνωση.

Οι Βόσνιοι κατέγραψαν τις δύο πρώτες «μεγάλες» ευκαιρίες του αγώνα στο 10’ με το σουτ του Ντεμίροβιτς που απέκρουσε ο Φριζ και στο 12’ με το απευθείας κόρνερ του Αλαϊμπέγκοβιτς που απέκρουσε ξανά ο γκολκίπερ των Αμερικάνων.

Το πρώτο γκολ των ΗΠΑ ήρθε λίγο πριν το ημίχρονο. Στο 45’ σε κάθετη πάσα του Ριμ, η μπάλα κόντραρε σε δύο αμυντικούς κι ο Μπάλογκαν από κοντά έκανε το 1-0 για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημά τους πάντως οι Αμερικανοί έφτασαν και σε δεύτερο γκολ στο 82′ με το απευθείας φάουλ του Μαλίκ Τίλμαν, ο οποίος έκανε το 2-0 και «σφράγισε» τη νίκη της ομάδας του.

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