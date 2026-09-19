ΔΕΗ: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ABOEnergy στην Πολωνία και χτίζει χαρτοφυλάκιο 2 GW στην Ευρώπη

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Ένα ακόμη σημαντικό βήμα στο σχέδιο επέκτασής της στην Κεντρική Ευρώπη πραγματοποιεί η ΔΕΗ, ολοκληρώνοντας την απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy στην Πολωνία και εντάσσοντας στο αναπτυξιακό της χαρτοφυλάκιο έργα ΑΠΕ ισχύος έως 1,2 GW. Επόμενος σταθμός είναι η Ουγγαρία, όπου η αντίστοιχη συναλλαγή αναμένεται να κλείσει έως το τέλος του έτους.

Η ολοκλήρωση του πολωνικού σκέλους έρχεται περίπου ενάμιση μήνα μετά τη στρατηγική συμφωνία που υπέγραψε η ΔΕΗ στις 7 Αυγούστου με τη γερμανική ABO Energy GmbH & Co. KGaA για την απόκτηση των δραστηριοτήτων της σε Πολωνία και Ουγγαρία. Συνολικά, η συμφωνία αφορά χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που ξεπερνά τα 2 GW.

Στην Πολωνία, η ΔΕΗ απέκτησε 17 θυγατρικές εταιρείες της ABO Energy, οι οποίες ελέγχουν έργα συνολικής ισχύος έως 1,2 GW, με το χαρτοφυλάκιο να περιλαμβάνει φωτοβολταϊκούς και αιολικούς σταθμούς, καθώς και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες.

Από αυτά, φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 17 MW βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή, ενώ τα υπόλοιπα έργα βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης.

Η συμφωνία, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την απόκτηση ενεργειακών έργων. Στον Όμιλο ΔΕΗ εντάσσεται και η τοπική ομάδα ανάπτυξης της ABO Energy, προσφέροντας στον ελληνικό ενεργειακό όμιλο έτοιμη επιχειρησιακή παρουσία και τεχνογνωσία στην πολωνική αγορά.

Τα στελέχη αυτά καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα ανάπτυξης ενός έργου ΑΠΕ, από τη χωροθέτηση και την εξασφάλιση γης μέχρι την αδειοδότηση, τη σύνδεση με το δίκτυο, την προετοιμασία των έργων για κατασκευή, καθώς και την επίβλεψη, λειτουργία και συντήρησή τους.

Σειρά παίρνει η Ουγγαρία

Το δεύτερο μεγάλο κομμάτι της συμφωνίας αφορά την Ουγγαρία, όπου το υπό απόκτηση χαρτοφυλάκιο της ABO Energy έχει συνολική ισχύ περίπου 1,1 GW.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του τέταρτου τριμήνου του 2026 και τελεί υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης των προβλεπόμενων αιρέσεων και της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η ΔΕΗ έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί παρουσία στις δύο συγκεκριμένες αγορές. Στην Ουγγαρία είχε προηγηθεί συμφωνία για την απόκτηση φωτοβολταϊκού πάρκου 57,5 MW, ενώ στην Πολωνία συμφωνία για την εξαγορά χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 277,3 MW.

Η επέκταση σε Πολωνία και Ουγγαρία αποτελεί βασικό τμήμα του στρατηγικού σχεδίου του ομίλου για την περίοδο 2026-2030, το οποίο προβλέπει ανάπτυξη και στη Σλοβακία, τόσο μέσω νέων εξαγορών όσο και με οργανική ανάπτυξη.

Ο πήχης για την επόμενη τετραετία έχει τοποθετηθεί ψηλά. Η ΔΕΗ σχεδιάζει να αυξήσει τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της από 12,4 GW το 2025 σε 24,3 GW το 2030, με νέες προσθήκες περίπου 2,4 GW τον χρόνο, κυρίως σε ΑΠΕ, αποθήκευση και ευέλικτη παραγωγή.

Παράλληλα, αλλάζει σταδιακά και η γεωγραφική κατανομή των δραστηριοτήτων της. Έως το 2030 προβλέπεται ότι το 45% της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου ΔΕΗ θα βρίσκεται εκτός Ελλάδας, με την Πολωνία και την Ουγγαρία να προστίθενται στον ευρύτερο ενεργειακό διάδρομο που αναπτύσσει ο όμιλος στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

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