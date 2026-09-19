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19.09.2026 09:15

Air Canada: Περισσότερες πτήσεις Αθήνα–Καναδάς και επέκταση των δρομολογίων μέσα στον χειμώνα του 2027

19.09.2026 09:15
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Σε σημαντική ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά προχωρά η Air Canada, διευρύνοντας την περίοδο εκτέλεσης των απευθείας πτήσεων από την Αθήνα προς Τορόντο και Μόντρεαλ και αυξάνοντας παράλληλα τις συχνότητες κατά τη θερινή περίοδο.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία καταγράφει ισχυρή αύξηση της ζήτησης για ταξίδια μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Αμερικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Air Canada, η επιβατική κίνηση στην ελληνική αγορά εμφανίζει άνοδο 13,5% σε ετήσια βάση, ενώ η ζήτηση στις περιόδους πριν και μετά την κορύφωση της θερινής σεζόν έχει σχεδόν διπλασιαστεί.

Με βάση το νέο πρόγραμμα, οι απευθείας συνδέσεις της Αθήνας με τα αεροδρόμια Toronto Pearson και Montréal-Trudeau θα συνεχιστούν έως και κατά το μεγαλύτερο μέρος του Ιανουαρίου 2027, περιορίζοντας σημαντικά τη χειμερινή διακοπή που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Μετά από ένα σύντομο διάστημα χωρίς απευθείας δρομολόγια, οι πτήσεις θα επανεκκινήσουν ήδη από τις 6 Μαρτίου 2027, διευρύνοντας ουσιαστικά την περίοδο κατά την οποία Αθήνα και Καναδάς θα συνδέονται χωρίς ενδιάμεσο σταθμό.

Έως 21 πτήσεις την εβδομάδα

Ακόμη μεγαλύτερη θα είναι η παρουσία της Air Canada κατά την κορύφωση της θερινής περιόδου. Το πρόγραμμα προβλέπει 11 εβδομαδιαίες πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Τορόντο και 10 μεταξύ Αθήνας και Μόντρεαλ, φτάνοντας συνολικά τις 21 εβδομαδιαίες συνδέσεις.

Η επέκταση του προγράμματος έχει ιδιαίτερη σημασία και για την προσπάθεια επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, καθώς αυξάνει την αεροπορική διασύνδεση της Αθήνας με τη Βόρεια Αμερική σε μήνες που παραδοσιακά βρίσκονται εκτός της τουριστικής αιχμής.

Ο περιφερειακός διευθυντής της Air Canada για Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο, Stefano Casaregola, απέδωσε την απόφαση στις ισχυρές επιδόσεις της ελληνικής αγοράς, επισημαίνοντας ότι η επέκταση των δρομολογίων προσφέρει σχεδόν αδιάλειπτη απευθείας πρόσβαση στη Βόρεια Αμερική.

Από την πλευρά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ Ιωάννα Παπαδοπούλου σημείωσε ότι η εξέλιξη ενισχύει τη διασυνδεσιμότητα της Αθήνας με τη Βόρεια Αμερική, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία των δεσμών Ελλάδας και Καναδά και της ελληνικής ομογένειας.

Το δίκτυο δεν περιορίζεται στους δύο καναδικούς προορισμούς. Μέσω των κόμβων του Τορόντο και του Μόντρεαλ, οι επιβάτες από την Αθήνα μπορούν να συνεχίσουν προς μεγάλες αγορές των ΗΠΑ, όπως Νέα Υόρκη, Σικάγο, Λος Άντζελες και Σαν Φρανσίσκο.

Οι επιβάτες με ανταπόκριση προς τις ΗΠΑ έχουν επίσης τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν τις σχετικές διαδικασίες εισόδου ήδη στα καναδικά αεροδρόμια, πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Παράλληλα, η Air Canada ενισχύει το premium προϊόν της στις υπερατλαντικές συνδέσεις από την Αθήνα, διαθέτοντας τρεις κατηγορίες θέσεων. Στην κορυφή βρίσκεται η Air Canada Signature Class, με καθίσματα που μετατρέπονται σε πλήρως επίπεδα κρεβάτια, άμεση πρόσβαση στον διάδρομο και αναβαθμισμένες υπηρεσίες εστίασης.

Η διεύρυνση του προγράμματος Αθήνα–Καναδάς εντάσσεται έτσι σε μια στρατηγική μεγαλύτερης παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά, με έμφαση τόσο στην αυξανόμενη τουριστική κίνηση όσο και στις επιχειρηματικές και ομογενειακές μετακινήσεις μεταξύ των δύο χωρών.

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