PRODEA Investments: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2026

Η PRODEA Investments ανακοινώνει ότι τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε €49,9 εκατ. στο 1ο εξάμηνο του 2026 έναντι €31,0 εκατ. στο 1ο εξάμηνο του 2025 αποτυπώνοντας και την υλοποίηση υπεραξιών από την πώληση επενδυτικών ακινήτων.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου στο 1ο εξάμηνο του 2026 ανήλθε σε €75,2 εκατ. έναντι €112,4 εκατ. στο 1ο εξάμηνο του 2025. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη διαμόρφωση των εσόδων από μισθώματα στα €29,2 εκατ. έναντι €69,1 εκατ. ως αποτέλεσμα της υλοποίησης της στρατηγικής της εταιρείας με στόχο την αναμόρφωση της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου με έμφαση σε εμπορικές αποθήκες και στον ξενοδοχειακό κλάδο και αφετέρου την πώληση ώριμων ή μη στρατηγικών ακινήτων ή χαρτοφυλακίων ακινήτων σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος. Σημειώνεται ότι τα έσοδα του ξενοδοχειακού κλάδου σημείωσαν αύξηση και ανήλθαν σε €33,2 εκατ. έναντι €25,7 εκατ. το 1ο εξάμηνο 2025 επηρεαζόμενα θετικά κυρίως από την επαναλειτουργία του 5στερου ξενοδοχείου The Landmark Nicosia Autograph Collection.

Τα λειτουργικά κέρδη περιόδου, προσαρμοσμένα ως προς τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία, αποσβέσεις, μη επαναλαμβανόμενα έξοδα και λοιπά non cash στοιχεία διαμορφώθηκαν σε €9,4 εκατ. έναντι €41,4 εκατ. ενώ το αποτέλεσμα περιόδου, προσαρμοσμένο ως ανωτέρω, διαμορφώθηκε σε ζημία €11,5 εκατ. έναντι κέρδους €4,7 εκατ. το 1ο εξάμηνο 2025. Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα του ομίλου ανέρχονται σε €4 εκατ.

Οι βασικές παράμετροι που επηρέασαν τα αποτελέσματα του εξαμήνου είναι αφενός μεν η αύξηση των εσόδων από τον ξενοδοχειακό κλάδο, η ​ μείωση των άμεσων εξόδων σχετιζόμενων με ακίνητα, των φόρων – τελών ακίνητης περιουσίας και των χρηματοοικονομικών εξόδων και αφετέρου η προαναφερθείσα μείωση των εσόδων από μισθώματα και η αύξηση των αποσβέσεων του ξενοδοχειακού πυλώνα.

H εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση1 ανήλθε σε €1.926,2 εκατ. έναντι €1.952,5 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Την 30.06.2026 τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονταν σε €206,8 εκατ. και της εταιρείας σε €121,5 εκατ.

Από την 30.06.2025 μέχρι και σήμερα ο όμιλος έχει μειώσει τις δανειακές του υποχρεώσεις κατά €712,8 εκατ.. Την 30.06.2026 το net LTV του ομίλου ήταν 46%.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του ομίλου την 30η Ιουνίου 2026 ανήλθε σε €3,94 ανά μετοχή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος Άρις Καρυτινός, αναφέρει: «Όπως ήδη έχουμε ανακοινώσει, ο όμιλός μας είναι σε μια μεταβατική φάση κατά την οποία αναμορφώνουμε τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου μας με σκοπό να αναπτύξουμε συγκεκριμένους πυλώνες με έμφαση στα logistics και τη high end φιλοξενία και συνεχίζοντας την εκμετάλλευση και διαχείριση επιλεγμένων εμπορικών ακινήτων. Στο στάδιο αυτό αναπτύσσουμε το νέο μας προϊόν στους πυλώνες έμφασης αξιοποιώντας την ισχυρή κεφαλαιακή μας επάρκεια. Αξίζει να σημειώσουμε τα εξής:

Πρόσφατα ανακοινώθηκε η συνεργασία μας στον χώρο των logistics με την Invel Real Estate και την LGT Capital partners, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη θεσμικών επενδυτών στην τεχνογνωσία και τις ικανότητες του ομίλου μας.

Ήδη ολοκληρώθηκε η πλήρης ανακαίνιση και το repositioning του ξενοδοχείου The Landmark Nicosia – Autograph Collection ενώ δρομολογούνται οι ανακαινίσεις των ξενοδοχειακών μονάδων μας στην Πάρο και το Πόρτο Χέλι και προχωρά με γοργούς ρυθμούς η πλήρης ανακατασκευή του Emblems στην Cortina (Ιταλία).

Οι υπεραξίες στις αποτιμήσεις των επενδυτικών μας ακινήτων που για πολλά χρόνια καταγράφονταν «λογιστικά» επιβεβαιώθηκαν από την αγορά μέσα από τις πωλήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια και που επέτρεψαν να προβούμε μόνο για τη χρήση του 2025 σε διανομή μερίσματος €455,2 εκατ..

H PRODEA Investments συνεχίζει την επενδυτική δραστηριότητά της σύμφωνα με την τρέχουσα στρατηγική της με στόχο τη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους της.»

Η Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2026 παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.prodea.gr.

1H εύλογη αξία των ακινήτων των συμμετοχών σε κοινοπραξίες έχει υπολογιστεί με βάση το ποσοστό συμμετοχής της Prodea Investments στην κάθε εταιρεία.