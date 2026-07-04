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04.07.2026 17:37

Μουντιάλ 2026: Νέο ρατσιστικό παραλήρημα Σιλαβέρτ – «Η Παραγουάη δεν θα παίξει με τη Γαλλία, αλλά με αφρικανική ομάδα»

04.07.2026 17:37
chilavert

Ο Χοσέ Λουίς Σιλαβέρτ δεν είναι άγνωστος στις αντιπαραθέσεις, κάθε άλλο: ο παλαίμαχος Παραγουανός τερματοφύλακας έχει ιστορικό σε εξαιρετικά ακατάλληλα, ή για να λεχθούν ως ακριβώς έχουν τα πράγματα, σε σαφώς ρατσιστικά σχόλια. 

Ο πρώην παίκτης της Στρασμπούρ διαφώνησε με την πρόβλεψη του Κριστόφ Ντουγκαρί στο ραδιόφωνο του RMC, όπου ο Ντουγκαρί επέκρινε την έλλειψη επιθετικού ταλέντου της «Αλμπιρόχα» και προέβλεψε μια ηχηρή γαλλική νίκη το Σάββατο, στον γύρο των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο Σιλαβέρτ έδωσε μια εντελώς άσχετη απάντηση στα σχόλια του Ντουγκαρί: «Κριστόφ έχεις δίκιο, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 αντιμετωπίσαμε τους Γάλλους και τώρα η Παραγουάη θα αντιμετωπίσει μια αφρικανική ομάδα», έγραψε. 

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