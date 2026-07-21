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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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21.07.2026 13:05

Suzuki: Όλη η SUV γκάμα της ιαπωνικής μάρκας

21.07.2026 13:05
Suzuki-Vitara

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Η Suzuki διαθέτει στην Ελλάδα μια ολοκληρωμένη γκάμα SUV, η οποία ξεκινά λίγο πάνω από τις 20.000 ευρώ και περιλαμβάνει υβριδικά, τετρακίνητα και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Η Suzuki έχει συνδέσει εδώ και δεκαετίες το όνομά της με τα προσιτά και ανθεκτικά SUV, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή παρουσία στην τετρακίνηση. Η σημερινή ελληνική γκάμα της περιλαμβάνει τρία μοντέλα: τα Vitara, S-Cross και e Vitara.

Τα δύο πρώτα χρησιμοποιούν τον ήπια υβριδικό κινητήρα βενζίνης 1,4 λίτρων της μάρκας και διατίθενται τόσο με κίνηση στους εμπρός τροχούς όσο και με το σύστημα τετρακίνησης ALLGRIP. Το νέο e Vitara αποτελεί την αμιγώς ηλεκτρική πρόταση της Suzuki, προσφέροντας διαφορετικές χωρητικότητες μπαταρίας και έκδοση με ηλεκτρική τετρακίνηση.

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