Τέλος χρόνου για τα ανασφάλιστα -Αυτά είναι τα «ραβασάκια» που έλαβαν οι παραβάτες οδηγοί

Αναρτήθηκαν οι πράξεις επιβολής προστίμου ανασφαλίστων οχημάτων και οι οφειλές Τελών Κυκλοφορίας μετά του προστίμου στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι Οχημάτων» για όσους είχαν ειδοποιηθεί στους δύο πρώτους κύκλους ειδοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 2025.

Ταυτόχρονα ξεκινά και η αποστολή των προστίμων σε εκατοντάδες χιλιάδες παραβάτες ιδιοκτήτες οχημάτων οι οποίοι τα κινούν παράνομα καθώς δεν έχουν εξοφλήσει τα Τέλη Κυκλοφορίας και δεν έχουν κάποιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ.

Το πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί και είχε ουσιαστικά «κολλήσει» την αποστολή των προστίμων είχε να κάνει με την φόρμα που έπρεπε να ετοιμαστεί η οποία θα ξεκαθαρίζει γιατί επιβλήθηκε το πρόστιμο και πότε το όχημα «πιάστηκε» στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να είναι ανασφάλιστο ή ο ιδιοκτήτης του να μην έχει εξοφλήσει τα ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας.

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε η φόρμα-επιστολή είναι έτοιμη και αναγράφει «Πράξη Επιβολής Προστίμου για Ανασφάλιστο όχημα» επισημαίνοντας την ημερομηνία της ηλεκτρονικής διασταύρωσης όπου «πιάστηκε» το ανασφάλιστο όχημα όπως επίσης και τον αριθμό κυκλοφορίας.

Στην πράξη κοινοποίησης του προστίμου ξεκαθαρίζεται ότι ο δεύτερος διασταυρωτικός έλεγχος θα διενεργεθεί εντός 3 μηνών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου και εφόσον κατά τον έλεγχο αυτόν διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος.

Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου, επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του προβλεπομένου και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος.

Επίσης σε περίπτωση συνιδιοκτησίας για το αρχικό πρόστιμο καθώς και για το πρόστιμο υποτροπής ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον όλοι οι ιδιοκτήτες.

Που θα δείτε αν έχετε πρόστιμο – Ποια είναι η διαδικασία ένστασης

Με ελάχιστα κλικ μπορούν όλοι οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών ή άλλων οχημάτων να διαπιστώσουν αν περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρωτικών ελέγχων. Μέσω του Gov.gr και ειδικότερα στην ενότητα «Περιουσία και Φορολογία» και στην συνέχεια «Οχήματα» και τέλος «Διασταυρωτικοί έλεγχοι Οχημάτων» ο εκάστοτε ιδιοκτήτης οχήματος συνδέεται με το ΑΦΜ του και αυτομάτως το σύστημα τον μεταφέρει σε άλλη ενότητα με τον τίτλο «Οι Ειδοποιήσεις μου».

Στις «Ειδοποιήσεις» ο χρήστης ενημερώνεται αν περιλαμβάνονται στους παραβάτες βεβαιώνοντας το όχημα της παράβασης (αριθμός κυκλοφορίας) αλλά και τον τύπο της Ειδοποίησης (ανασφάλιστο, Τέλη Κυκλοφορίας ή ΚΤΕΟ).

Κατά την πράξη της επιβολής προστίμου ο υπόχρεος δικαιούται να υποβάλλει ένσταση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή της μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Gov.gr) επιλέγοντας την Περιουσία και Φορολογία και κατόπιν τα Οχήματα και τέλος τους Διασταυρωτικούς Ελέγχους Οχημάτων. Η απόφαση σχετικά με την ένσταση θα αναρτηθεί στην ψηφιακή εφαρμογή εντός 30 εργάσιμων ημερών ενώ το πρόστιμο διαγράφεται μόνο εάν η ένσταση γίνει αποδεκτή.

Να υπενθυμίσουμε ότι κατά την τρίτη κατά σειρά ηλεκτρονική διασταύρωση η Πολιτεία απέστειλε 80.429 ειδοποιητήρια σε ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους εκ των οποίων τα 66.702 ειδοποιητήρια αφορούν σε μη συμμόρφωση ασφάλισης, με τα 61.317 ειδοποιητήρια να απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα και τα 5.385 σε νομικά πρόσωπα.

Επίσης 13.727 ειδοποιητήρια αφορούσαν σε μη καταβολή τελών κυκλοφορίας, εκ των οποίων 12.798 απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα και 929 σε νομικά πρόσωπα.

Οι προηγούμενες δύο ηλεκτρονικές διασταυρώσεις αποκάλυψαν 405.000 ιδιοκτήτες οχημάτων οι οποίοι έχουν «ξεχάσει» να πληρώσουν τα Τέλη Κυκλοφορίας των οχημάτων ή τα κινούσαν με ληγμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Σε ό,τι αφορά στις ειδοποιήσεις, όπως και τις προηγούμενες φορές, οι πολίτες και οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων ενημερώνονται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας που τηρούνται στα μητρώα του Δημοσίου. Οι πολίτες που έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) λαμβάνουν SMS και email από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ οι υπόλοιποι ενημερώνονται με email από την ΑΑΔΕ. Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τους παραπάνω τρόπους, οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου.﻿

Ποια είναι τα πρόστιμα – Πότε διπλασιάζονται;

Τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα κυμαίνονται σε 250 ευρώ για δίκυκλα, σε 500 ευρώ για αυτοκίνητα και σε 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά.

Για απλήρωτα Τέλη Κυκλοφορίας το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι ίσο με το ύψος των Τελών Κυκλοφορίας.

Το πρόστιμο για ΚΤΕΟ σύμφωνα με το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μειώθηκε από τα 400 ευρώ στα 150 ευρώ αλλά προστέθηκε και η αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου, επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του προβλεπομένου και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος.

