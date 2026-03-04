Τσουχτερά πρόστιμα σε 87.026 ανασφάλιστα οχήματα – Σαφάρι με νέους ελέγχους 

Σε φάση μαζικής επιβολής προστίμων περνά η ΑΑΔΕ, βάζοντας στο στόχαστρο δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων που κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, ΚΤΕΟ ή πληρωμένα τέλη. Το κράτος πατά το κουμπί των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και στέλνει το μήνυμα ότι η «ανοχή» τελείωσε.

Ο τελευταίος γύρος ελέγχων αποκάλυψε 87.026 ανασφάλιστα οχήματα. Οι ιδιοκτήτες τους είχαν ειδοποιηθεί να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα εντός 15 ημερών. Όσοι αγνόησαν το πρώτο καμπανάκι, θα λάβουν τώρα το κανονικό «ραβασάκι» με το διοικητικό πρόστιμο. Και δεν πρόκειται για συμβολικά ποσά.

Το πρόστιμο φτάνει τα 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, τα 500 ευρώ για επιβατικά και λοιπά οχήματα και τα 250 ευρώ για δίκυκλα. Σε αυτά προστίθεται και ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%. Το ποσό μπορεί να μοιάζει δυσβάσταχτο για πολλά νοικοκυριά, ωστόσο η διοίκηση εμφανίζεται αποφασισμένη να εφαρμόσει το γράμμα του νόμου.

Η πράξη επιβολής προστίμου περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του οχήματος, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, τη νομική βάση της παράβασης και –κυρίως– ρητή αναφορά στις συνέπειες αν δεν υπάρξει συμμόρφωση. Και εδώ βρίσκεται η ουσία: οι έλεγχοι δεν σταματούν στο πρώτο πρόστιμο.

Εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση, θα πραγματοποιηθεί δεύτερος διασταυρωτικός έλεγχος. Αν διαπιστωθεί ότι το όχημα παραμένει ανασφάλιστο ή δεν έχει περάσει από τεχνικό έλεγχο ή δεν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας, αφαιρούνται άδεια και πινακίδες. Δηλαδή, το όχημα βγαίνει εκτός κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε τρία χρόνια, το πρόστιμο διπλασιάζεται και επαναλαμβάνεται η αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας. Το μήνυμα είναι σαφές: η παράβαση δεν θα αντιμετωπίζεται πλέον ως «αμελητέο ρίσκο».

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη για τη συνιδιοκτησία. Σε περιπτώσεις όπου ένα όχημα ανήκει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα, όλοι οι συνιδιοκτήτες ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Με απλά λόγια, η ευθύνη δεν «σπάει» – το πρόστιμο βαραίνει όλους.

Η διαδικασία έχει πλήρως ψηφιοποιηθεί. Οι ιδιοκτήτες που θεωρούν ότι υπάρχει λάθος ή ειδικός λόγος απαλλαγής μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός 10 εργάσιμων ημερών μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Η διοίκηση οφείλει να απαντήσει εντός 30 εργάσιμων ημερών. Το πρόστιμο διαγράφεται μόνο εφόσον η ένσταση γίνει αποδεκτή.

Παράλληλα, μέχρι το τέλος του μήνα προγραμματίζεται νέος γύρος διασταυρώσεων. Δεν θα ελεγχθούν μόνο τα ανασφάλιστα οχήματα, αλλά και όσα κυκλοφορούν χωρίς ΚΤΕΟ ή με απλήρωτα τέλη. Τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ διασταυρώνουν δεδομένα από ασφαλιστικές εταιρείες, το μητρώο οχημάτων και τη φορολογική διοίκηση, περιορίζοντας δραστικά τα περιθώρια «παράβλεψης».

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αυστηροποίησης των ελέγχων. Η κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων δεν αποτελεί μόνο φορολογικό ζήτημα, αλλά και θέμα δημόσιας ασφάλειας. Σε περίπτωση τροχαίου, οι συνέπειες για τα θύματα μπορεί να είναι δραματικές, ενώ το κόστος μετακυλίεται τελικά στο σύνολο της κοινωνίας.

Βέβαια, δεν λείπουν οι φωνές που επισημαίνουν ότι σε μια περίοδο οικονομικής πίεσης, τα πρόστιμα αυτού του ύψους επιβαρύνουν περαιτέρω τα νοικοκυριά. Η άλλη όψη, όμως, είναι ότι η χρόνια ανοχή σε τέτοιες παραβάσεις δημιουργεί στρεβλώσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των συνεπών.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό. Η ΑΑΔΕ δείχνει διατεθειμένη να αξιοποιήσει στο έπακρο τα ψηφιακά εργαλεία που διαθέτει και να επαναλάβει τους ελέγχους όσο χρειαστεί. Για τους ιδιοκτήτες οχημάτων, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: όποιος δεν τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές του, θα βρεθεί αντιμέτωπος όχι μόνο με πρόστιμο, αλλά και με την ακινητοποίηση του οχήματός του.

