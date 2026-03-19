Μουντιάλ 2026: Το Ιράν, οι ΗΠΑ και μια κρίση πέρα από το ποδόσφαιρο

Το Μουντιάλ 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, έχει πλέον αποκτήσει μια έντονα πολιτική διάσταση πριν καν ξεκινήσει.

Στο επίκεντρο βρίσκεται προφανώς η συμμετοχή του Ιράν και η στάση του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες (αλλά και το αντίστροφο), με τις τελευταίες εξελίξεις να δημιουργούν ένα σύνθετο σκηνικό γεωπολιτικής έντασης, αθλητικής διπλωματίας και οργανωτικών προκλήσεων για τη FIFA.

Το “ναι μεν, αλλά” του Ιράν

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν ξεκαθάρισε ότι η εθνική ομάδα θα συμμετάσχει κανονικά στο Μουντιάλ, ωστόσο έθεσε έναν σαφή όρο: δεν επιθυμεί να αγωνιστεί σε αμερικανικό έδαφος. Η θέση αυτή ισοδυναμεί με μποϊκοτάζ, που δεν αφορά τη διοργάνωση συνολικά, αλλά συγκεκριμένα τη συνδιοργανώτρια χώρα.

Η Τεχεράνη επικαλείται κυρίως λόγους ασφάλειας για παίκτες και αποστολή, σε ένα περιβάλλον όπου οι σχέσεις με τις ΗΠΑ βρίσκονται σε οριακό σημείο. Ο ίδιος ο Τραμπ εξάλλου, είπε πως η αποστολή του Ιράν «είναι καλοδεχούμενη, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλειά της» αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα ήταν και… κακή ιδέα να αποχωρήσει.

Η στάση της FIFA και το αδιέξοδο

Στο πλαίσιο αυτό, το Ιράν έχει ζητήσει από τη FIFA να μεταφερθούν οι αγώνες του στο Μεξικό, μια λύση που θεωρείται συμβιβαστική. Μάλιστα, από την πλευρά του Μεξικού φαίνεται να υπάρχει διάθεση να φιλοξενήσει επιπλέον παιχνίδια (το ανέφερε η ίδια η πρόεδρος της χώρας, Κλαούντια Σίνεμπαουμ), γεγονός που δίνει στο αίτημα μια κάποια πρακτική βάση.

Απέναντι σε αυτό το αίτημα ωστόσο, η FIFA εμφανίζεται μέχρι στιγμής ανυποχώρητη. Η διεθνής ομοσπονδία επιμένει ότι το πρόγραμμα του Μουντιάλ δεν μπορεί να αλλάξει, καθώς κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε ντόμινο προβλημάτων: από τα ήδη πουλημένα εισιτήρια και τις κρατήσεις σταδίων, μέχρι την τηλεοπτική κάλυψη και τη συνολική οργάνωση.

Η θέση της FIFA συνοψίζεται στο ότι όλες οι ομάδες οφείλουν να αγωνιστούν σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, ενώ ταυτόχρονα διαβεβαιώνει πως βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με την ιρανική πλευρά.

Με δεδομένο ωστόσο πως το Ιράν δηλώνει ότι δεν θα παίξει στις ΗΠΑ, ενώ η FIFA δεν δέχεται να προσαρμόσει το καλεντάρι, υπάρχει κίνδυνος για αδιέξοδο και σενάριο ακόμη και υποχώρησης του Ιράν αν επιμείνει στη στάση του. Αυτό θα φέρει και μια σκληρή τιμωρία στη χώρα, που ωστόσο είναι το τελευταίο που την ενδιαφέρει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Το αντίθετο μάλιστα, το Ιράν σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση, θα έχει να κατηγορήσει ευθέως τους διοργανωτές και την FIFA που ενώ τους είπαν ότι υπάρχει ζήτημα ασφαλείας, δεν έπραξαν τα δέοντα.

Ειδικοί και άνθρωποι του ποδοσφαίρου εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση μπορεί να επηρεάσει τη συνολική εικόνα του τουρνουά, μετατρέποντας ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός σε σκηνή αντιπαράθεσης.

Το Ιράν έχει να δώσει δύο παιχνίδια στο Λος Άντζελες (Νέα Ζηλανδία και Βέλγιο) και ένα στο Σιάτλ (Αίγυπτος).

Σε περίπτωση που τερματίσει στην δεύτερη θέση και οι ΗΠΑ είναι επίσης 2ες στον όμιλό τους (με Παραγουάη, Αυστραλία και μία εκ των Τουρκία/Ρουμανία/Κόσοβο/Σλοβακία), τότε οι δύο χώρες θα βρεθούν αντιμέτωπες στη φάση των «32» σε παιχνίδι που θα γίνει στο Άρλινγκτον του Τέξας.

