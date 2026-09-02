Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

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Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Επιχείρηση γοητείας για τους φευγάτους» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα πολιτικά και οικονομικά στοιχήματα που θα παίξει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης, καθώς οι τρεις μεγάλες προτεραιότητες είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά, ενώ θέλει να φανεί πιο γαλαντόμος και να δώσει θάρρος στα στελέχη του, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

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