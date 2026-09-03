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03.09.2026 22:53

Αποθεώνει τον Μανόλο ο Ντουπλάντις: Πιο δύσκολο από ποτέ το διαμάντι με τον Καραλή, παραδέχεται, για τον αγώνα στις Βρυξέλλες

03.09.2026 22:53
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Ο Μόντο Ντουπλάντις, ο σταρ του επί κοντώ, συνήθως κοιτούσε μόνο τα ύψη που αγωνιζόταν. Τώρα, όμως, με τον Εμμανουήλ Καραλή να τον κάνει να δοκιμάζει τα όριά του αναγκάζεται να αναλογιστεί τον τρόπο που αγωνίζεται.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου του μίτινγκ Ίβο Βαν Νταμ στις Βρυξέλλες, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός (04-05/09) του φετινού Diamond League, ο Ντουπλάντις παραδέχτηκε ότι ο Έλληνας πρωταθλητής έχει αλλάξει τις ισορροπίες στο αγώνισμα. «Με τον Καραλή σε αυτήν τη φόρμα, το διαμάντι θα είναι πιο δύσκολο από ποτέ», είπε με ειλικρίνεια, δείχνοντας πως η παρουσία του Μανόλο δεν είναι απλώς ανταγωνιστική, αλλά καθοριστική.

Ο Ντουπλάντις μίλησε με θαυμασμό για τον Καραλή, τονίζοντας ότι τον αναγκάζει να βγει από τη «ζώνη άνεσης» που είχε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. «Δεν είναι πια αρκετό να κάνω τον αγώνα μου όπως παλιά. Με τον Εμμανουήλ πρέπει να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Πρέπει να αγωνίζομαι πραγματικά, όχι απλώς να κυνηγάω ρεκόρ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στις δύο τελευταίες μονομαχίες τους, ο Καραλής τον πίεσε όσο κανείς άλλος τα τελευταία χρόνια. Στη Λωζάνη, ο Ντουπλάντις χρειάστηκε 6.21μ για να κερδίσει. Στη Ζυρίχη, ανέβηκε στα 6.25μ για να «ξεφύγει». «Νομίζω ότι αύριο θα χρειαστώ τουλάχιστον ρεκόρ αγώνα για να κερδίσω», παραδέχθηκε, δείχνοντας ότι ο Έλληνας πρωταθλητής έχει ανεβάσει τον πήχη, κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Ο Σουηδός δεν έκρυψε ότι αυτή η πίεση τον κάνει να νιώθει… όμορφα. «Είναι ωραίο να έχεις έναν φίλο που σε κάνει καλύτερο. Ο Εμμανουήλ είναι σε απίστευτη κατάσταση και με πιέζει με τρόπο που είχα χρόνια να νιώσω. Ο κόσμος δεν θέλει μόνο να βλέπει ρεκόρ. Θέλει να βλέπει μάχες. Και ο Καραλής φέρνει ακριβώς αυτό».

Όσο για το ενδεχόμενο να χάσει κάποια στιγμή το παγκόσμιο ρεκόρ του; Ο Ντουπλάντις χαμογέλασε: «Αν το πάρει ο Καραλής, θα είναι περίεργο συναίσθημα… αλλά και όμορφο. Τα ρεκόρ είναι φευγαλέα. Οι μάχες και οι νίκες μένουν».

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