ΔΕΘ: Μισθοί, φόροι και επενδύσεις στον οικονομικό οδικό χάρτη έως το 2030

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Αύξηση των εισοδημάτων, νέες φοροελαφρύνσεις, περισσότερες επενδύσεις και περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας και του δημόσιου χρέους συνθέτουν το οικονομικό πλαίσιο που παρουσίασε από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το πακέτο των άμεσων μέτρων για εργαζομένους, συνταξιούχους, οικογένειες, επαγγελματίες και αγρότες συνδέεται με μια σειρά ευρύτερων στόχων για την οικονομία έως το 2030.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η ανεργία κάτω από το 6%, ο μέσος μισθός πάνω από τα 1.800 ευρώ, οι επενδύσεις στα 65 δισ. ευρώ και ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ το 2028.

Παράλληλα, ο στόχος για την ανάπτυξη τοποθετείται πάνω από το 2% ετησίως και σε επίπεδα διπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Οι στόχοι για μισθούς και ανεργία

Το εισόδημα αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες του σχεδιασμού για την επόμενη περίοδο.

Ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να φτάσει στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028 και στα 1.300 ευρώ για εργαζομένους με τρεις τριετίες. Για τον μέσο μισθό ο στόχος ανεβαίνει πάνω από τα 1.800 ευρώ έως το 2030.

«Σε 18 μήνες δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Στην αγορά εργασίας ο πήχης τοποθετείται σε υποχώρηση της ανεργίας κάτω από το 6%, ενώ από τον Απρίλιο του 2027 προβλέπεται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα.

Οι παρεμβάσεις στα εισοδήματα

Στο άμεσο σκέλος του πακέτου περιλαμβάνεται η αύξηση στα 400 ευρώ της ενίσχυσης για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, καθώς και για ΑμεΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Για περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027 μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά, το οποίο θα λαμβάνεται υπόψη και για τον υπολογισμό της σύνταξης.

Στις οικογένειες, μηδενίζεται ο φόρος για 87.000 τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, αυξάνονται οι ενισχύσεις για τους πολύτεκνους και καθιερώνεται η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά», με ισόποση συμμετοχή του Δημοσίου στις αποταμιεύσεις των γονέων, μέχρι συγκεκριμένο ετήσιο όριο.

Τι αλλάζει για επαγγελματίες και αγρότες

Στο φορολογικό μέτωπο προβλέπεται σειρά παρεμβάσεων για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρήσεις.

Για τους συνεπείς επαγγελματίες περιορίζονται οι επιβαρύνσεις από το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης, ενώ η προκαταβολή φόρου μειώνεται από 55% σε 50%.

Για τις επιχειρήσεις η προκαταβολή φόρου θα αποκλιμακώνεται σταδιακά από το 80% στο 50%, με ετήσια μείωση κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες.

Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες προβλέπεται μηδενικός φόρος για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ από τον Νοέμβριο του 2026 τίθεται σε εφαρμογή η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης απευθείας στην αντλία.

Στέγη και ενέργεια

Στη στεγαστική πολιτική προβλέπεται η έναρξη του «Σπίτι μου 3», με προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Από το 2027 καταργείται επίσης ο ΕΝΦΙΑ για ακίνητα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.

Στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οι χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας μειώνονται κατά 50%, ενώ προβλέπεται πρόγραμμα επιδότησης για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Επενδύσεις 65 δισ. ευρώ

Το δεύτερο σκέλος του σχεδιασμού αφορά τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής, με τον στόχο για τις επενδύσεις να τοποθετείται στα 65 δισ. ευρώ έως το 2030.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβλέπεται η μεταφορά 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Από αυτά, 1,1 δισ. ευρώ προορίζονται για δανειοδοτικά εργαλεία και 400 εκατ. ευρώ για εγγυήσεις.

Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης τίθεται πάνω από το 2%, με στόχο να παραμείνει διπλάσιος από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρέος κάτω από 110% του ΑΕΠ

Ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό έχει η πορεία του δημόσιου χρέους. Ο στόχος είναι να υποχωρήσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2029 και κάτω από το 110% το 2030.

Παράλληλα, τέθηκε ως επόμενος στόχος για το ελληνικό αξιόχρεο η κατάκτηση της πιστοληπτικής βαθμίδας «Α».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα δανείζεται σήμερα φθηνότερα από τέσσερις χώρες του G7 και συνέδεσε τη συνέχιση αυτής της πορείας με τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Όπως σημείωσε, σε μια περίοδο αναταραχής στις διεθνείς αγορές ομολόγων, οι αγορές «δεν θα διστάσουν να τιμωρήσουν οποιαδήποτε χώρα» ξεφύγει από τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Το σχέδιο για την περίοδο 2027-2031 κινείται έτσι γύρω από δύο βασικούς άξονες: την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας, με παράλληλη στήριξη των πιο αδύναμων και διατήρηση των δημοσιονομικών ισορροπιών.

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