Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στα Άθυρα Πέλλας

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι , σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 8.30 το βράδυ σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Άθυρα Πέλλας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες και 10 οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Επίσης ο Δήμος Πέλλας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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