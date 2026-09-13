Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στα Άθυρα Πέλλας

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι , σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 8.30 το βράδυ σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Άθυρα Πέλλας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες και 10 οχήματα, καθώς και εθελοντές.
Επίσης ο Δήμος Πέλλας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
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Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας
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