Τραγωδία στην Τουρκία: Λεωφορείο έπεσε σε μπάρες διοδίων και τυλίχθηκε στις φλόγες – 2 νεκροί και 8 τραυματίες (Video)

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Τραγωδία σημειώθηκε στον Βόρειο Αυτοκινητόδρομο του Μαρμαρά, στην Τουρκία, όταν λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντιγιάρμπακιρ-Κωνσταντινούπολη προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες διοδίων και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 8.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των διοδίων στη διασταύρωση Işıklar, στην περιοχή Εγιούπσουλταν της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου, με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει στις μπάρες.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı. https://t.co/VvqXLupNrA pic.twitter.com/8tKnSdoIa4 — Popüler Gazete (@populergazete) September 13, 2026

Μετά τη σύγκρουση, το λεωφορείο πήρε γρήγορα φωτιά, ενώ η στιγμή της πρόσκρουσης και η εξάπλωση της πυρκαγιάς καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας.

DİYARBAKIR–İSTANBUL OTOBÜSÜ ALEVLER İÇİNDE KALDI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI



Kuzey Marmara Otoyolu’nda Diyarbakır’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ç*rptı.



Kzanın ardından al*v alan otobüste 2 kişi h*yatını k*ybetti, 8… pic.twitter.com/CX1lefYh6E — Güneydoğu Ajans (@guneydoguajans) September 13, 2026

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της τουρκικής χωροφυλακής, οι οποίες προχώρησαν στην εκκένωση του λεωφορείου και στην απομάκρυνση των επιβατών από το φλεγόμενο όχημα.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda facia: Yolcu otobüsü yandı, 2 ölü, 8 yararlı!



Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkisinde, Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü yağış nedeniyle kayarak bariyerlere çarptı.



Çarpmanın etkisiyle kısa sürede alev topuna… pic.twitter.com/17Ew0G9rV2 — 23 DERECE (@yirmiucderece) September 13, 2026

Από το περιστατικό δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ τραυματίστηκαν, με έναν από τους τραυματίες να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την τουρκική ενημέρωση.

Οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας αποτυπώνουν τη στιγμή που το λεωφορείο προσκρούει στις μπάρες και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τυλίγεται στις φλόγες, ενώ καταγράφεται και η επιχείρηση των χωροφυλάκων για την απομάκρυνση των επιβατών.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου διερευνώνται από τις αρμόδιες τουρκικές Αρχές.

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