Στη Γερμανία ο Κυριάκος Πιερρακάκης – Επαφές με Μερτς και Κλίνγκμπαϊλ

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Στη Γερμανία βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσκεψή του στη χώρα με την ιδιότητα του προέδρου του Eurogroup.

Στο Βερολίνο, ο κ. Πιερρακάκης θα συναντηθεί σήμερα με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, και με τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό υπουργό Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων θα βρεθούν η κατάσταση και οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, με έμφαση στις προκλήσεις για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στον δημοσιονομικό συντονισμό μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Παράλληλα, θα συζητηθεί η περαιτέρω χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση της Ευρώπης, μέσα από πολιτικές για την εμβάθυνση της Τραπεζικής Ένωσης και την προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Επίσης, ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει σε δημόσια εκδήλωση του Jacques Delors Centre της Hertie School.

Με αφορμή την επίσκεψή του, ο Έλληνας υπουργός δήλωσε: «Ανυπομονώ για την πρώτη μου επίσκεψη στη Γερμανία ως πρόεδρος του Eurogroup. Οι οικονομίες μας βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με πολλές προκλήσεις. Μόνο μέσα από καλύτερο συντονισμό μπορούμε να τις ξεπεράσουμε και να επαναφέρουμε την Ευρώπη σε τροχιά ανάπτυξης. Το Eurogroup βρίσκεται σε μοναδική θέση ώστε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στην Ευρωζώνη».

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