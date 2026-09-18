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18.09.2026 20:04

Δύο υπερπτήσεις με F-16 και drone στη νήσο Ρω και τη νησίδα Ζουράφα στη Σαμοθράκη – 7 παραβιάσεις  του εθνικού εναέριου χώρου

18.09.2026 20:04
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Σε δύο υπερπτήσεις πάνω από τη νήσο Ρω και τη βραχονησίδα Ζουράφα, που βρίσκεται δίπλα στη Σαμοθράκη, προχώρησε την Παρασκευή η τουρκική πολεμική αεροπορία, που «γύρισε» στα γνώριμα λημέρια της κλιμάκωσης της προκλητικής ρητορικής.


Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, πάνω από τη νήσο Ρω πέταξε ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών F-16 ενώ η δεύτερη υπέρπτηση στη νησίδα Ζουράφα έγινε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας.

Συνολικά, πάνω από το Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο κινήθηκαν σήμερα τέσσερα τουρκικά μαχητικά F-16 – τα δύο ήταν οπλισμένα- ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας  ATR-72 και πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τα τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επτά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου  (2 από τα F-16 και 5 από τα UAV ) και 13 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

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