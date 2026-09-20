Εβδομάδα… ΟΗΕ και συναντήσεων για Μητσοτάκη – Επίσκεψη σε Tesla και Nvidia στο Σαν Φρανσίσκο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο όπου αύριο Δευτέρα 21 και μεθαύριο Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου θα έχει σειρά συναντήσεων πριν πάει στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο του ΟΗΕ.

Το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την έδρα της εταιρείας Nvidia και στη συνέχεια την έδρα της εταιρείας Tesla.

Στις 18.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση της Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere».

Την Τρίτη στις 8.30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο Daniel Lurie.

Στις 12.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Διαβάστε επίσης

Στη Νέα Υόρκη ο Γεραπετρίτης για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – Με ποιους θα συναντηθεί



Συνήγορος Κασιδιάρη: «Θα είναι υποψήφιος σε συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο» – Αύριο οι ανακοινώσεις για τον τρόπο καθόδου στις εκλογές

ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ: Γνωρίζει η κυβέρνηση τη διαρροή προσωπικών δεδομένων του πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης σε πλατφόρμες;