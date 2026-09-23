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23.09.2026 13:24

Φωτιά σε δασική έκταση στη Δίστρατο Κόνιτσας – Σηκώθηκε ελικόπτερο

23.09.2026 13:24
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φωτογραφία αρχείου

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (23/9) σε δασική έκταση στη Δίστρατο Κόνιτσας, ενώ στην περιοχή καταγράφεται κεραυνική δραστηριότητα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 11:30.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και ένα όχημα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων.

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