Φωτιά σε δασική έκταση στη Δίστρατο Κόνιτσας – Σηκώθηκε ελικόπτερο

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (23/9) σε δασική έκταση στη Δίστρατο Κόνιτσας, ενώ στην περιοχή καταγράφεται κεραυνική δραστηριότητα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 11:30.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και ένα όχημα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Δίστρατο Κόνιτσας. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 1 όχημα και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 23, 2026
Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων.
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