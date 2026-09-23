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23.09.2026 13:17

Κωνσταντίνος Καρέτσας στο Allwyn Game Time: Το όραμα του για την Εθνική και το μήνυμα από τον Άγγελο Χαριστέα

23.09.2026 13:17
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  • Ο νεαρός διεθνής μιλάει για τη σχέση του με τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον Χρήστο Τζόλη και αποκαλύπτει τη δική του all – time 11αδα 

H Εθνική Ομάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά στην κορυφαία κατηγορία του Nations League και λίγες ώρες πριν από τον αγώνα της πρεμιέραςμε τη Σερβία, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας φιλοξενείται στο Allwyn Game Time.

Το ανερχόμενο αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου μιλά για την αδιαπραγμάτευτη επιλογή του να φορέσει το εθνόσημο και στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον, θέτοντας ως μεγάλους στόχους τη συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναφέρεται στη νέα σελίδα της καριέρας του στην Ντόρτμουντ και εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι ο φίλος και συμπαίκτης του Γιάννης Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός μετά τον τραυματισμό του. Αποκαλύπτει τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε ο Χρήστος Τζόλης στην προσαρμογή του στα αποδυτήρια της Εθνικής και επιλέγει τους Κώστα Τσιμίκα, Μπάμπη Κωστούλα και Λάζαρο Ρότα για μια ιδιαίτερη αποστολή που σίγουρα θα πετύχει.

Ξεχωριστή στιγμή της συνέντευξης, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ομάδας, αποτελεί το μήνυμα-έκπληξη που έλαβε από τον Άγγελο Χαριστέα με την ευχή που του δίνει να κατακτήσει, όπως κι ο ίδιος, την Bundesliga.

Αποδεχόμενος το challenge της Λίλας Κουντουριώτη ο Κωνσταντίνος Καρέτσας φτιάχνει την καλύτερη ενδεκάδα όλων των εποχών και αποκαλύπτει ποιον θεωρεί τον κορυφαίο Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Δείτε όλο το επεισόδιο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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