Βόλος: «Επάγγελμα» είχε κάνει αστυνομικός το σβήσιμο κλήσεων και την επιστροφή πινακίδων – «Εξυπηρέτησε» τουλάχιστον 7 οδηγούς παίρνοντας «φακελάκι»

Takeaways by to pontiki AI Αστυνομικός συνελήφθη στον Βόλο μετά από καταγγελία οδηγού, ο οποίος κατέβαλε χρήματα για την παράνομη επιστροφή πινακίδων κυκλοφορίας.

Η έρευνα στο γραφείο του αστυνομικού αποκάλυψε επιπλέον φακέλους με χρηματικά ποσά, εμπλέκοντας συνολικά επτά οδηγούς σε υποθέσεις διαγραφής κλήσεων.

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροληψία, ψευδή βεβαίωση και παράβαση της νομοθεσίας, ενώ παραπέμφθηκε ήδη σε ανακριτή για την υπόθεση.

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Τουλάχιστον επτά οδηγοί φέρονται να είχαν απευθυνθεί σε αστυνομικό στον Βόλο προκειμένου να διαγραφούν κλήσεις ή να τους επιστραφούν πινακίδες κυκλοφορίας, με την υπόθεση να αποκαλύπτεται έπειτα από καταγγελία οδηγού και την παράδοση προσημειωμένων χρημάτων.

Η καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψη

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν οδηγός κατήγγειλε ότι ο αστυνομικός τού είχε ζητήσει συνολικά 700 ευρώ, ώστε να μεσολαβήσει για την επιστροφή πινακίδων που είχαν αφαιρεθεί λόγω παράβασης του ΚΟΚ.

Το ποσό, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., είχε συμφωνηθεί να δοθεί σε δύο δόσεις των 350 ευρώ.

Η πρώτη καταβολή είχε γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε προχθές, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, οπότε και ακολούθησε η σύλληψη του αστυνομικού.

Κατά τη συγκεκριμένη συνάντηση, ο αστυνομικός παρέλαβε τα προσημειωμένα 350 ευρώ. Στη συνέχεια τα τοποθέτησε μέσα σε φάκελο, πάνω στον οποίο υπήρχαν οι υπογραφές τόσο του ίδιου όσο και του οδηγού, καθώς και υπηρεσιακή σφραγίδα.

Τρεις ακόμη φάκελοι στο γραφείο του

Μετά τη σύλληψη πραγματοποιήθηκε έρευνα στο γραφείο του αστυνομικού. Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη τρεις παρόμοιοι φάκελοι.

Από την έρευνα και την προανάκριση προέκυψαν επιπλέον περιπτώσεις οδηγών και χρηματικών ποσών:

Στους τρεις φακέλους που βρέθηκαν στο γραφείο υπήρχαν συνολικά 800 ευρώ, τα οποία είχε παραλάβει από άλλους τρεις οδηγούς.

Τον Αύγουστο του 2026, με την ίδια διαδικασία, ο αστυνομικός φέρεται να είχε εισπράξει συνολικά 1.280 ευρώ από ακόμη τρεις οδηγούς.

Έτσι, μαζί με τον οδηγό που προχώρησε στην καταγγελία, οι περιπτώσεις που έχουν προκύψει από την έρευνα αφορούν τουλάχιστον επτά οδηγούς, για υποθέσεις σχετικές με διαγραφή κλήσεων ή επιστροφή πινακίδων.

Οι κατηγορίες σε βάρος του αστυνομικού

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για δωροληψία, ψευδή βεβαίωση και παράβαση της νομοθεσίας περί ταυτοτήτων.

Ο αστυνομικός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας



«Από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συνελήφθη αστυνομικός για δωροληψία, ψευδή βεβαίωση και παράβαση της νομοθεσίας για τις ταυτότητες

Από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συνελήφθη απογευματινές ώρες της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχή της Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αστυνομικός για δωροληψία, ψευδή βεβαίωση και παράβαση της νομοθεσίας για τις ταυτότητες.

Προηγήθηκε κατάλληλη διερεύνηση καταγγελίας οδηγού, σύμφωνα με την οποία ο εν λόγω αστυνομικός ζήτησε από τον ίδιο να του καταβάλει σε δύο δόσεις το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, προκειμένου να του επιστρέψει πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί λόγω τροχονομικής παράβασης.

Ακολούθως, ο οδηγός, έχοντας πειστεί ότι η διαδικασία είναι νόμιμη, μετέβη τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου παρέδωσε στον αστυνομικό το ποσό των -350- ευρώ και παρέλαβε τις πινακίδες.

Πριν την καταβολή της “δεύτερης δόσης”, ο οδηγός ενημέρωσε για το περιστατικό Αξιωματικό άλλης αστυνομικής Υπηρεσίας και ακολούθησε προανακριτική έρευνα από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη συνάντηση για την καταβολή της «δεύτερης δόσης», ο αστυνομικός παρέλαβε προσημειωμένο χρηματικό ποσό 350 ευρώ και συνελήφθη.

Μάλιστα, κατά τη συνάντηση, ο κατηγορούμενος τοποθέτησε τα χρήματα μέσα σε φάκελο, πάνω στον οποίο είχαν τεθεί υπογραφές του ίδιου και του οδηγού, καθώς και υπηρεσιακή σφραγίδα.

Κατά την έρευνα στο γραφείο του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 3 όμοιοι φάκελοι, που περιείχαν συνολικά 800 ευρώ, τα οποία, όπως διακριβώθηκε, ο αστυνομικός είχε παραλάβει από έτερους 3 οδηγούς, ως αθέμιτο χρηματικό ωφέλημα.

Παράλληλα, κατά την προανάκριση προέκυψε ότι τον Αύγουστο του 2026, παρέλαβε με την ίδια διαδικασία συνολικά 1.280 ευρώ από ακόμα 3 οδηγούς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή».

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