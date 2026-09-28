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28.09.2026 09:07

Φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στα Εξάρχεια, διακοπή κυκλοφορίας στην Θεμιστοκλέους

28.09.2026 09:07
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Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής η φωτιά εκδηλώθηκε σε κτήριο στην οδό Θεμιστοκλέους.

Λόγω της φωτιάς η τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας μέχρι το ύψος της οδού Νικηταρά.

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