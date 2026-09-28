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28.09.2026 09:07

Σε δημοπρασία σπάνιο έργο του David Hockney με τον σκύλο του – Η ιλιγγιώδης τιμή εκτίμησης (photos)

28.09.2026 09:07
DavidHockney2809

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Η λατρεία του Ντέιβιντ Χόκνεϊ (David Hockney) για τα δύο ντάτσχουντ του, τους Στάνλεϊ και Μπούντζι ήταν τόσο μεγάλη που στα μέσα της δεκαετίας του ’90 τα έθεσε στο επίκεντρο μιας σειράς έργων του.

Λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Βρετανού καλλιτέχνη σε ηλικία 88 ετών, ένα από τα πορτραίτα εκείνης της περιόδου ετοιμάζεται να περάσει για πρώτη φορά κάτω από το σφυρί του οίκου Christie’s, με την τιμή εκτίμησης να αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με τον Guardian.

«Αυτός ο πίνακας είναι εξαιρετικά συναρπαστικός για εμάς» δήλωσε η Τέσα Λορντ (Tessa Lord), επικεφαλής του τμήματος μεταπολεμικής και σύγχρονης τέχνης του Christie’s. «Η σπανιότητά του είναι πραγματικά εξαιρετική» πρόσθεσε.

Το έργο με τίτλο «Dog Painting 17» απεικονίζει τον Στάνλεϊ κουλουριασμένο πάνω σε ένα μαξιλάρι να κοιμάται βαθιά. Η αξία του υπολογίζεται μεταξύ 1,5 και 2,5 εκατομμυρίων λιρών ενώ ήταν ένας από τους πάνω από 40 πίνακες που φιλοτέχνησε ο Χόκνεϊ, το 1994-95 για τη σειρά «Dog Series».

Ο Στάνλεϊ, που πήρε το όνομά του από τον κωμικό Σταν Λόρελ (Stan Laurel), επιλέχθηκε από τον Χόκνεϊ το 1987 όταν ήταν ακόμη κουτάβι και έκτοτε τον ακολουθούσε παντού.

Σύμφωνα με τον οίκο Christie’s, μόλις έξι πίνακες από τη συγκεκριμένη σειρά βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές, καθώς οι υπόλοιποι ανήκουν στο Ίδρυμα David Hockney.

Ο πίνακας θα δημοπρατηθεί στις 14 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της Frieze Week, της μεγαλύτερης εικαστικής διοργάνωσης του Λονδίνου, ενώ από τις 8 Οκτωβρίου θα εκτίθεται δωρεάν για το κοινό στις εγκαταστάσεις του Christie’s στη βρετανική πρωτεύουσα.

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