Αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους: Πώς τα 40 ευρώ αύξησης έγιναν 22 ευρώ καθαρά — Και το τέλος των «πλασματικών» υπερωριών

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Όλοι μιλούν για την οριζόντια αύξηση των 40 ευρώ στους βασικούς μισθούς των περίπου 450.000 πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων. Ωστόσο, η διαδρομή από τα μικτά στα καθαρά αποκαλύπτει την πικρή αλήθεια: η ονομαστική αύξηση των 40 ευρώ μετατρέπεται σε μόλις 22 έως 31 ευρώ καθαρά στην τσέπη κάθε μήνα.

Πού πηγαίνουν τα υπόλοιπα; Πρώτα αφαιρούνται οι ασφαλιστικές κρατήσεις ύψους 13,92% για κύρια σύνταξη, περίθαλψη, πρόνοια και ανεργία. Στη συνέχεια, αναλαμβάνει η εφορία. Επειδή τα φορολογικά κλιμάκια παραμένουν καθηλωμένα χωρίς τιμαριθμοποίηση, η ονομαστική αύξηση σπρώχνει τις αποδοχές σε υψηλότερους συντελεστές και ενεργοποιεί τη μείωση της έκπτωσης φόρου κατά 2% για όσους ξεπερνούν τα 12.000 ευρώ ετησίως. Το κράτος, δηλαδή, σου τάζει ένα κεφάλι τυρί 40 ευρώ, αλλά μέχρι να φτάσεις στη φωλιά σου, σου έχει ροκανίσει τα 10 με 18 ευρώ!

Ας δούμε τους αριθμούς αναλυτικά:

Ένας νεοδιορισμένος υπάλληλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) βλέπει τον μικτό μισθό του να ανεβαίνει από τα 920 στα 960 ευρώ. Στην τσέπη του, όμως, οι αποδοχές αυξάνονται από τα 785,41 ευρώ στα 816,74 ευρώ, δηλαδή το πραγματικό καθαρό όφελος είναι 31,33 ευρώ. Για έναν έγγαμο υπάλληλο ΥΕ με ένα παιδί και 12 έτη υπηρεσίας, η καθαρή αύξηση περιορίζεται στα 27,55 ευρώ, ενώ σε αρκετές άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων το καθαρό ποσό υποχωρεί μέχρι και τα 22 ευρώ τον μήνα.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση φέρνει και την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας στο Δημόσιο (άρθρο 102 του ν. 5331/2026), βάζοντας οριστικό τέλος στο καθεστώς των πλασματικών υπερωριών. Μέχρι σήμερα, σε πολλές υπηρεσίες δηλώνονταν οριζόντια 20 έως 40 ώρες υπερωριακής απασχόλησης τον μήνα για ολόκληρα τμήματα, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιούνταν. Με το νέο σύστημα, οι ώρες εισόδου και εξόδου θα διαβιβάζονται απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Η πληρωμή των υπερωριών —που κυμαίνονται από 3,31 έως 8,09 ευρώ μικτά την ώρα— θα γίνεται αποκλειστικά για τις ώρες που καταγράφονται στην ψηφιακή κάρτα. Σε ειδικές περιπτώσεις ή όπου διαπιστώνονται συστηματικές παραβάσεις, θα επιστρατεύεται ακόμα και βιομετρική τεχνολογία. Η ψηφιακή φάκα στήθηκε: το πλασματικό τυρί τελείωσε και θα αμείβεται μόνο όποιος μένει πραγματικά στο γραφείο!

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